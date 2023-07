Majordomo schließt Produktionsvertrag mit Wheelhouse ab

Wirtschaft

Hinter Wheelhouse steht der Unterhalter Jimmy Kimmel. Dieser wird geneinsam mit seinen neuen Kollegen Formate entwickeln.

Der Starkoch David Chang hat einen Produktionsvertrag mit Brent Montgomery und Jimmy Kimmel's Wheelhouse unterzeichnet. Chang's Firma, Majordomo Media, hat mit Wheelhouse, einem Produzenten von Chang's neuester Hulu-Serie «Secret Chef», einen Pakt zur exklusiven Entwicklung und Produktion von ungeschriebenen Programmen in den Bereichen Food, Home und Lifestyle, neben anderen Genres, gestartet. Wheelhouse und Chang konzentrieren sich auch auf die Erstellung von Originalinhalten und die Entwicklung neuer Talente für seinen neuen FAST-Kanal, MajordomoTV, der gemeinsam mit LG Electronics entwickelt wurde.Kulinarische Sendungen, die im Rahmen der Vereinbarung produziert werden, werden in dem neuen 6.000 Quadratmeter großen Studio von Majordomo Media in der ROW DTLA in der Innenstadt von Los Angeles gedreht, das zwei speziell für Dreharbeiten eingerichtete Küchen umfasst.Im Rahmen ihrer neuen Partnerschaft planen Wheelhouse und Majordomo, "erhebliche Mittel und Ressourcen" in die Entwicklung von Verbraucherprodukten zu stecken. Chang führt die Arbeit der hauseigenen Kreativ- und Marketingabteilung von Wheelhouse, Wheelhouse Labs, als wichtigen Grund für den Deal an. Beide Unternehmen wollen in externe Partner investieren, "deren Missionen mit ihren jeweiligen Werten und unternehmerischen Zielen übereinstimmen"."Ob wir nun TV-Shows oder Podcasts produzieren oder Küchengeräte entwerfen, am Ende des Tages liegt der Fokus von Majordomo Media immer darauf, nützlich, ehrlich und unterhaltsam zu sein", so Chang. "Es gibt eine Menge Blödsinn da draußen, und wir wollen einfach diejenigen sein, die den Lärm durchdringen und den Menschen das Wissen und die Werkzeuge geben, die sie brauchen, um besser kochen, essen, reisen und leben zu können. Ich kenne Brent und Jimmy schon lange und habe ihre Arbeit immer sehr bewundert. Als wir schließlich bei Secret Chef" zusammenarbeiten durften, wurde uns allen klar, dass wir unsere Kräfte bündeln können, um etwas Großes und Kreatives zu schaffen, das der Welt Wert und Freude bringt. Ich bin beeindruckt von dem, was Wheelhouse erreicht hat, und von der Art und Weise, wie sie über den Markt denken. Ich freue mich unglaublich darauf, zu sehen, was wir gemeinsam tun können, auch um anderen Unternehmern zum Durchbruch zu verhelfen."