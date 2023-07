«19번째 생에서 만나요» 는 여름 히트작이 될 수 없습니다

International

Das südkoreanische Drama sollte eigentlich zum neuen Sommer-Erfolg werden. Doch die Sommer-Serie verbuchte bislang nur enttäuschende Zahlen.

Eine weitere tvN-Produktion ist im Sommer in Südkorea angelaufen.wurde von Studio Dragon geplant, das hinter zahlreichen lokalen Hits steckte. Die Produktion übernahmen allerdings Studio N und Studio Finecut, als ausführende Produzenten sind Sim Sun-tae, Yoo Sang-won und Choi Jin verantwortlich.In dieser neuen Serie, die bei Netflix Deutschland unter «See You in My 19th Life» in koreanischer und englischer Sprache zu finden ist, spielt Shin Yue-sun die junge Frau Ban Ji-eum, deren Leben sich seit fast tausend Jahren durch Reinkarnation wiederholt und sie sich an alle ihre früheren Leben erinnern kann. Nachdem ihr achtzehntes Leben durch einen tragischen Unfall abgebrochen wird, beschließt sie, sich in ihrem neunzehnten Anlauf wieder mit dem Mann aus ihrem früheren Leben zu treffen.Die bisherigen Reichweiten sind enttäuschend. Zwar erreicht man am Samstag- und Sonntagabend den ersten Platz, der Serienstart holte am 17. Juni allerdings nur 1,088 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil belief sich auf 4,27 Prozent. Am Sonntag fiel das Ergebnis mit 1,346 Millionen Zuschauern deutlich besser aus, der Marktanteil kletterte auf 5,49 Prozent. Dennoch: Die Samstagsfolgen laufen schwach, die Serie hat keine wachsenden Zuschauerzahlen. Am vergangenen Wochenende waren gar nur noch 1,00 und 1,11 Millionen Zuschauer möglich., das zwischen 6. Mai und und 11. Juni auf dem selben Sendeplatz ausgestrahlt wurde, erzählt die Geschichte, in der Lee Yeon (Lee Dong-wook) aufgrund bestimmter Ereignisse, die sich nach Tale of the Nine Tailed ereigneten, unerwartet in das Jahr 1938, während der japanischen Besatzung Koreas, zurückversetzt wird, wo er Lee Rang (Kim Bum) und Ryu Hong-joo (Kim So-yeon) aus dieser Zeit trifft. Los ging es mit 1,66 Millionen Zuschauer, das Finale verfolgten 2,22 Millionen Menschen.