«Indiana Jones» kämpft gegen «Elemental»

Mit dem Start von «Mission: Impossible 7» könnten die britischen Charts verändert werden.

Die Disney-Veröffentlichungenundlieferten sich an den Kinokassen Großbritanniens und Irlands ein Kopf-an-Kopf-Rennen, bei dem der Animationsfilm den altgedienten Archäologen ausstach. «Elemental» spielte nach Angaben von Comscore 3,049 Millionen Pfund (3,58 Millionen Euro) ein. An seinem zweiten Wochenende erreichte «Indiana Jones und das Rad des Schicksals» mit 3,046 Millionen Pfund einen knappen zweiten Platz und hat nun insgesamt 13,1 Millionen Pfund (15,38 Mio. Euro) eingespielt.Betrachtet man nur die Wochenendzahlen, so hat Harrison Fords letztes Abenteuer als Mann mit Hut das Rennen gemacht, da die Zahlen von «Elemental» laut Disney "begrenzte geheime Sneak-Previews aus dem gesamten Markt" beinhalten. Sonys «Insidious: The Red Door» spielte bei seinem Debüt auf dem dritten Platz 2,2 Millionen Pfund ein.An seinem sechsten Wochenende kam Sonys «Spider-Man: Across The Spider-Verse» auf 964.566 Pfund und landete damit auf dem vierten Platz mit einem Gesamteinspiel von 27,7 Millionen Pfund. Den Abschluss der Top Five bildet Disneysmit einem Einspielergebnis von 490.836 Pfund und einem Gesamtumsatz von 25,9 Millionen Pfund.