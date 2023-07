Paramount+ ist mit lokalen Inhalten zufrieden

International

Die verschiedenen Serien, die außerhalb Hollywoods entstehen, haben gute Abrufzahlen.

Für Paramount Global könnten sich die Investition in internationale Programme auszuzahlen. Die stärksten Anzeichen für ein Wachstum des Unternehmens scheinen von seiner internationalen Streaming-Abteilung zu kommen, die bis heute in mehr als 45 Märkte vorgedrungen ist, die Westeuropa, Australien, Südamerika und Kanada umfassen. Derzeit sind 85 lokale Originalsendungen für die Plattform vorgesehen (einige sind bereits auf dem Dienst, während andere in Produktion sind oder vor kurzem grünes Licht erhielten) – und diese Aufträge werden nach Aussage der Verantwortlichen nirgendwo hingehen.Paramount+ erreichte am Ende des ersten Quartals 60 Millionen Abonnenten weltweit, während Europa "je nach Land ein zweistelliges oder dreistelliges Wachstum verzeichnen konnte", betont Nobili. Ein großer Teil davon ist auf eine größere Präsenz durch ein wachsendes Netzwerk von Vertriebspartnerschaften mit Multi-Market-Playern wie Amazon, Apple, Google, Samsung und Sky sowie mit mehr lokalen Partnern wie Canal+ in Frankreich und Virgin in Großbritannien zurückzuführen."Die SkyShowtime-Märkte haben alle ihre eigene Sprache, ihre eigene Kultur, ihre eigene Definition, und deshalb muss man eine Menge Geld investieren, um einen Dienst erfolgreich zu machen", sagt der in Miami ansässige Manager. "Die Partnerschaft mit Sky hat es uns ermöglicht, viel mehr Inhalte zu investieren – da es sich nicht nur um die Paramount+-Seite des Hauses handelt, sondern auch um Inhalte von NBCU und Sky – und dann einen Dienst aufzubauen, der es ermöglicht, mit diesem frischen Cashflow eine zusätzliche Reihe von Ländern anzugreifen."