«Australien Gold» startet am Sonntagabend

TV-News

Kabel Eins Doku geht nach dem «Tatort» mit seinen Zuschauern nach Down Under.

Der Spartensender Kabel Eins Doku beginnt am Sonntag, den 30. Juli 2023, die Ausstrahlung der Dokumentationsreihe. Das Format handelt von der knallharten Realität von australischen Goldsuchern, die mit einem speziellen Know-How und einem teuren Equipment das Edelmetall aufsuchen.«Aussie Gold Hunters» ist eine Factual-Produktion von Discovery Channel und wird seit 15. September 2016 gesendet. Die Sendung von Electric Pictures kann über 107 Episoden vorweisen. Der ProSiebenSat.1-Fernsehsender strahlt die 20 Episoden aus, die im Jahr 2021 gesendet wurden und zur sechsten Staffel zählten. In Australien haben das Format meist nur etwa 60.000 bis 100.000 Menschen gesehen.Die Premiere beginnt um 21.45 Uhr und begleitet die Poseidon Crew, die sich ein vielversprechendes Land sichert, aus dem man eine Menge Nuggets schöpfen kann. Im selben Zeitraum beginnen Jacqui und Andrew einen abenteuerlichen Trip in die Wildnis von North Queensland. Krokodile und Schlangen sind ihre Weggefährten. In der zweiten Folge reisen Shane und Russel über 3.000 Kilometer, um auf eine erfreuliche Menge des Metalls zu stoßen.