«Upright» geht in die zweite Runde

TV-News

Mitte August setzen der Musiker Lucky und die rebellische Meg ihr Abenteuer in Australien fort.

Mit acht neuen Folgen kehrt die australische Seriefür ihre zweite Staffel zurück. Universal TV zeigt jeweils vier Folgen am 12. und 13. August um 20:15 Uhr, die von den Abenteuern des inzwischen erfolgreichen Musikers Lucky, gespielt von Tim Minchin, und der rebellischen Meg, gespielt von Milly Alcock, erzählen. In Australien erschien die erste Staffel im November 2022, drei Jahre nach der ersten Runde.Vier Jahre nachdem Lucky und Meg ihre unfreiwillige gemeinsame Reise durch das australische Outback angetreten haben, steht Meg erneut vor der Tür des inzwischen erfolgreichen Musikers, dessen Karriere jedoch auf der Kippe steht, nachdem er eine ungünstige Entscheidung getroffen hatte. Meg ist inzwischen 17 und lädt den überrumpelten Lucky ein, sie erneut auf ein Abenteuer zu begleiten, dass es in sich hat – sie möchte ihre Mutter finden. Diese hat ihre Tochter verlassen, als sie noch klein war. Gemeinsam macht sich das ungleiche und etwas seltsame Duo auf einen Trip, der erneut von Pech und Pannen durchzogen ist und der sie in den tiefsten Dschungel Australiens führt.Neben Alcock und Minchin kehren Daniel Lapaine, Ella Scott Lynch und Asmara Feik in ihre Rollen zurück. Als Neuzugänge ergänzen Jessica McNamee, Hayley McElhinney, Nicholas Brown und Travis Scott den Cast. Mirrah Foulkes führte Regie, während Jason Stephens und Meg O’Connell als Produzenten fungierten. Sowohl Tim Michin und Helen Bowden als auch Brian Walsh und Alexandra Moody agierten erneut als Executive Producer.