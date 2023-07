Gerd Gottlob: Vorbereitung fand seit der Auslosung der WM-Gruppen statt

Interview

Der Sportchef des Norddeutschen Rundfunks, Gerd Gottlob, warnt vor deutscher Überheblichkeit. Im Interview kündigte Gottlob auch ein neues Studio an.

Die Zahlen zeigen das zunehmende Interesse am Frauen-Fußball, bestimmt spiegeln sie auch die Vorfreude auf das Turnier und die deutsche Mannschaft, die im vergangenen Jahr so viele Menschen begeistert hat. Wir werden unseren Teil dazu beitragen, indem wir ein umfangreiches, attraktives multimediales Programmangebot liefern. Wir werden trotz der für uns weniger günstigen Anstoßzeiten versuchen, so viele Menschen wie möglich mit den Live-Sendungen im Ersten, dem Audioangebot und natürlich Online zu erreichen. Denn das Besondere ist, dass wir in der ARD allen Fans die Möglichkeit bieten, das Turnier zu verfolgen: Sie können alle Spiele live sehen, in der ARD Mediathek zeitversetzt gucken oder die kürzeren Zusammenfassungen, die wir zu allen Spielen bieten, nutzen.Grundsätzlich freut es uns, dass wir diese Weltmeisterschaft übertragen. Das entspricht dem Stellenwert, den der Fußball der Frauen mittlerweile in der Gesellschaft hat. Wir haben viel Energie investiert, um ein attraktives, hochwertiges und sehr umfangreiches Programm über alle Ausspielwege auf die Beine zu stellen, das man insgesamt betrachten sollte. Natürlich hoffen wir, dass auch am Vormittag viele Zuschauerinnen und Zuschauer einschalten werden.Die Reichweiten sind schwer zu prognostizieren. Klar ist nur: Je weiter die deutsche Mannschaft kommt, desto höher werden die Zahlen im TV und natürlich die Abrufe bei sportschau.de und in der ARD Mediathek sein.Wir sollten nicht überheblich sein. Mannschaften wie Sambia und Vietnam haben in den Testspielen gezeigt, wie sehr sie einen Favoriten wie Deutschland in Schwierigkeiten bringen können. Die Nationen haben sich qualifiziert und werden alles reinwerfen, was ihnen zur Verfügung steht. Es kann sein, dass teilweise wieder hohe Ergebnisse zustande kommen, aber die Spiele werden in mehr Ländern übertragen, und das ist für den Fußball der Frauen sicher positiv.Alles ist möglich.Ja! Durch die Sendezeiten am Morgen und Vormittag können wir in diesem Sommer ein deutlich größeres Studio im NDR nutzen und damit optisch und technisch den Anforderungen der WM absolut gerecht werden.Wir betrachten es seit vielen Jahren als unsere Aufgabe, bei wesentlichen Sportevents das Programm zusätzlich für Sehbehinderte anzubieten und tun das auch dieses Mal mit großer Freude. Eine Live-Untertitelung für Menschen mit Hörbeeinträchtigungen gibt es übrigens ebenfalls, und das bereits seit langem.Im Rahmen einer späten Ausschreibung durch die FIFA - erstmals nur für die Frauen-WM - hatten ARD und ZDF ja das beste Angebot abgegeben, zunächst aber doch nicht den Zuschlag erhalten. Die Gründe für die Verzögerung lagen nicht bei ARD und ZDF.Die Frage ist sehr spekulativ. Meiner Ansicht nach ist es aber für die Sportart wichtig, dass in Deutschland reichweitenstarke, etablierte Sender die Plattformen für eine Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen bieten. Fakt ist, dass ARD und ZDF gemeinsam ein umfassendes und anspruchsvolles Programm umsetzen und dabei mit TV, den vielseitigen digitalen Angeboten und dem ARD-Hörfunk sehr viele verschiedene Möglichkeiten der Verbreitung haben. Wir können selbstbewusst auftreten und auch Stolz auf unser Angebot sein.Seit der Auslosung der WM-Gruppen und der Wahl des Quartiers der deutschen Mannschaft hat sich ein sehr kleines Team intensiv um das mögliche Programm und die Produktion und Technik gekümmert. Wir waren deshalb sehr gut vorbereitet und konnten schnell in die Umsetzung gehen.