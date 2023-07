Amazons Jan-Ullrich-Doku kommt im November

TV-News

Jan Ullrich kommentiert die vierteilige Doku-Serie selbst und besucht die wichtigsten Stationen seiner Karriere.

Nachdem Das Erste im vergangenen Jahr mitein Erfolg gelungen war, der in den Medien zum Gesprächsthema avancierte, hat Prime Video ebenfalls eine Doku-Serie über das einstige Radsport-Idol angekündigt (Quotenmeter berichtete). Nun hat der Amazon-Streamingdienst einen Starttermin kommuniziert. Demnach erscheint die vierteilige Reihevollständig am 28. November, und somit kurz vor dem 50. Geburtstag des Ex-Radprofis.Mit der «Der Gejagte» verspricht Prime Video „einen exklusiven und kritischen Blick“ auf die Karriere, die Erfolge, die Abstürze und die Persönlichkeit von Jan Ullrich. Der Sportler entfachte in den späten 90er Jahren eine nie dagewesene Radsportbegeisterung in Deutschland. Danach folgten Dopingvorwürfe, Alkoholexzesse und Skandale. Nun packt er aus – „umfassend, ehrlich und exklusiv“, wie Amazon weiter verspricht. Gemeinsam mit Jan Ullrich reisen und Zuschauer dabei an die wichtigsten Karriereschauplätze der Radsportlegende, erleben seinen Kampf nach ganz oben, seinen Fall nach ganz unten – und seinen Weg zurück zu sich selbst.Produziert wird die Doku-Serie von Constantin Dokumentation. Produzent ist Jochen Köstler, Executive Producer Jan Klophaus («BILD.Macht.Deutschland?», «Schickeria»), Regie führt Sebastian Dehnhart («Nowitzki. Der perfekte Wurf»).