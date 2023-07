«The Lincoln Lawyer» ist die Nummer eins

International

Die dritte Runde von «The Witcher» fällt schon auf den zweiten Platz.

Die zweite-Staffel hat nach der Veröffentlichung des ersten Teils am 6. Juli den Spitzenplatz in den Top10 der englischsprachigen TV-Charts von Netflix übernommen. Während des Zeitfensters vom 10. bis 16. Juli wurde die erste Hälfte der Staffel insgesamt 8,3 Millionen Mal angesehen und 35,3 Millionen Stunden gesehen. Netflix hat vor kurzem damit begonnen, die Gesamtaufrufe in den offiziellen Top10-Charts zu veröffentlichen, die sich aus der Division der Sehstunden durch die Gesamtlaufzeit ergibt – in diesem Fall 4,14 Stunden. Staffel eins ist mit 3,4 Millionen Gesamtaufrufen ebenfalls auf Platz fünf der Liste. Die zweite Hälfte von Staffel zwei wird voraussichtlich am 3. August erscheinen, was bedeutet, dass die Serie im nächsten Monat einen weiteren Aufschwung erleben könnte.Die dritte <>The Witcher>>-Runde führte die Liste der Titel in den vergangenen zwei Wochen nach ihrer Premiere am 29. Juni an. Während des Zeitfensters vom 26. Juni bis zum 2. Juli wurde die neueste Staffel insgesamt 15,2 Millionen Mal angesehen. (Netflix berechnet die Gesamtzugriffe, indem es die Sehstunden durch die Gesamtlaufzeit teilt). Die Staffeln eins und zwei landeten ebenfalls wieder in den Top10 auf Platz sechs (2,6 Millionen Aufrufe) und sieben (2,4 Millionen Aufrufe), da die Fans die Reise von Geralt, Ciri und Yennefer neu entdeckten. Der Titel belegte diese Woche Platz zwei mit 6,7 Millionen Gesamtaufrufen, 32,1 Millionen Sehstunden und einer Laufzeit von 4,49 Stunden, aber im Gegensatz zur letzten Woche schafften es die vorherigen Staffeln nicht in die Liste.In seiner zweiten Woche unter den Top10 rangiertmit 6,6 Millionen Gesamtaufrufen auf dem dritten Platz. Mit einer Laufzeit von 3,46 Stunden wurde die Serie 24,8 Millionen Stunden gesehen und lag damit knapp vor dem Debüt von. In den ersten vier Tagen ihrer Verfügbarkeit erzielte die Serie 3,7 Millionen Gesamtaufrufe und 13,3 Millionen Sehstunden bei einer Gesamtlaufzeit von 3,36 Stunden - ein solider Auftakt für die TV-Adaption der Comedian ihrer Memoiren aus dem Jahr 2020, der sich in den kommenden Wochen noch steigern dürfte.