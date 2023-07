MTV startet «The Love Experiment»

US-Fernsehen

Im August geht die neue Reality-Show des Sender MTV los.

MTV launcht eine neue Dating-Serie mit dem Titel, die die Wahlmöglichkeiten und die Aufregung von Dating-Apps zum Leben erwecken soll. Die Serie, die am 15. August um 22.00 Uhr Premiere hat, folgt drei alleinstehenden besten Freundinnen, die eine Halle mit geeigneten Männern betreten, die alle bereit für eine feste Beziehung sind. In dieser "Dating-Utopie" haben die Frauen die Kontrolle, aber sie merken schnell, dass es schwieriger ist, als es scheint, zu viele ideale Möglichkeiten zu haben.Die Hauptdarstellerinnen der ersten Staffel sind Marcia, 30 Jahre alt, Paige, 27 Jahre alt, und Tamara, 30 Jahre alt. Sie kommen alle aus Atlanta, Ga. Mari Waugh alias Spicy Mari wird die Frauen als Beziehungsexpertin durch «The Love Experiment» führen. Als Geschäftsführerin und Gründerin von Spicy Life ermutigt Waugh Singles und Paare zu einer besseren Kommunikation und Beziehung, indem sie Leidenschaft und Abenteuer in ihre zwischenmenschlichen Beziehungen einbringt.MTV und eOne produzieren «The Love Experiment». Zu den ausführenden Produzenten bei eOne gehören Tara Long, Ben Megargel, Madison Merritt, Rasheed J. Daniel, Tom Danon, Richard Hall, Amy Callahan und Erin Shea. Für MTV sind Tolani Holmes, Elena Diaz, Jubba Seyyid und Sitarah Pendelton die ausführenden Produzenten.