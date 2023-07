3 Quotengeheimnisse

Bei ProSieben wurden keine zeitversetzten User gemessen, bei Nitro war das gar nicht möglich und «Die Anstalt» wuchs – obwohl sie teilweise offline war.

Am Donnerstag und Mittwoch schalteten in der Regel rund 0,31 bis 0,36 Millionen Fernsehzuschauer die neue RTL+-Serie ein, die rund zwei Wochen vor dem eigentlichen Musik-Event startet. Auch in diesem Jahr werden die Felder nördlich von Hamburg gestürmt. Bei den Werberelevanten kam die Fiction-Auswertung beim Spartensender Nitro auf bis zu 3,2 Prozent und war damit ein veritabler Hit. Jetzt kommt eine Quoten-Krux: Weil die Serie schon seit 7. Juli schon bei RTL+ streambar ist, werden die zeitversetzten Mediatheken-Nutzungen nicht der TV-Ausstrahlung gut geschrieben.Anders verhielt es sich mit Kabarett: Die 76. Ausgabe namens „TV Normal“ mit den Gästen Maike Kühl, Severin Groebner, Kübra Skin und Mely Kiyak verzeichnete 1,39 Millionen Zuschauer am Dienstagabend. Obwohl die Sendung den halben Mittwoch fehlte, verbesserte man sich mit den endgültigen Reichweiten auf 1,528 Millionen Zuschauer. Nicht nur die Sendung fehlte, auch Claus von Wagner war nicht am Set. Die Sendung mit Max Uthoff erreichte bei den endgültigen Werten jeweils 9,4 Prozent.Am Dienstag erreichte die Nachrichtenausgabe von ProSieben um 18.00 Uhr 0,29 Millionen Fernsehzuschauer. Laut Arbeitsgemeinschaft Videoforschung hat sich allerdings kaum jemand die On-Demand-Sendung angeschaut, schließlich blieb die Reichweite bei 0,29 Millionen Zusehern und 2,3 Prozent stabil. Immerhin stieg der Marktanteil um 0,3 Prozent, obwohl die Reichweite identisch blieb.