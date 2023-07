«König von Palma» floppt total

Quotennews

Das «RTL Aktuell Spezial» zum Thema Hitze lief spitze, konnte aber die Reichweiten der UFA-Serie nicht anheizen.

Peter Kloeppel und Wettermoderator Bernd Fuchs führten am Dienstagabend durch das Nachrichten-Specialzum Thema „Extremhitze am Mittelmeer – Urlaub im Glutofen Südeuropa“. Die Sondersendung mit Schalten zu den Reportern auf Mallorca sowie in Italien und Griechenland sahen 1,70 Millionen Zuschauer, wovon 0,51 Millionen zu den Umworbenen gehörten. Der Marktanteil bei allen belief sich auf 8,3 Prozent und sehr guten 13,5 Prozent.Um 20.30 Uhr folgte die vierte Folge der zweiten-Staffel. In dieser hatte Matti eine bauliche Veränderung vorgenommen und schon nach kurzer Zeit kommen die Behörden mit einem Abrissbescheid. Das Drama mit Henning Baum sicherte sich nur noch 0,90 Millionen Zuschauer, wovon 0,20 Millionen aus der Zielgruppe kamen. Der Marktanteil wurde auf 5,1 Prozent beziffert.Die zwei weiteren Geschichten, „Nachbeben“ und „Phönix“, sicherten sich zwischen 21.30 und 23.15 Uhr 0,82 und 0,77 Millionen Zuschauer. Mit 0,14 und 0,14 Millionen Umworbenen ergatterte man ungenügende 3,6 und 4,6 Prozent Marktanteil. Das Servicemagazininterviewte die Millionendiebin Mirnesa S., was 0,71 Millionen sahen. Mareile Höppner schnappte sich 6,1 Prozent Marktanteil bei allen und 7,5 Prozent in der Zielgruppe. Die Reichweite stieg auf 0,17 Millionen.