«Navy CIS: Hawaii» hat ein Stammpublikum

Quotennews

Der Vorabend war einmal mehr eine herbe Enttäuschung. Die «Navy CIS»-Serien funktionierten auch in der Zielgruppe.

Noch immer istim Programm des Senders vertreten. Doch am Dienstag schalteten nur 0,25 Millionen Fernsehzuschauer ein, die 2,5 Prozent Marktanteil brachten. Bei den Umworbenen waren dieses Mal 0,04 Millionen vertreten, die enttäuschende 2,7 Prozent generierten. Die halbe Stunde, die eine Mischung aus Magazin und Regionalprogramm war, ergatterte 2,0 Prozent in der Zielgruppe.Weitere vier Folgen vonholten 0,42, 0,43, 0,45 und 0,50 Millionen und 2,0, 2,0, 2,8 und 3,6 Prozent in der Zielgruppe, beim Gesamtpublikum fuhr man bis zu 3,4 Prozent ein. Diekam zwischen 19.55 und 20.15 Uhr auf 0,62 Millionen Zuschauer und 3,2 Prozent, 0,21 Millionen sorgten in der Zielgruppe für 5,9 Prozent.lief mit einer Deutschlandpremiere. Die Episode „Abgestürzt“ ließen sich 1,01 Millionen Menschen nicht entgehen, sodass man auf passable 4,9 Prozent Marktanteil kam. Bei den jungen Leuten waren 0,26 Millionen Zuseher vertreten, der Marktanteil belief sich auf gute 6,8 Prozent. Es folgten Reruns von(1,01 Millionen),(1,03 Millionen) und(0,56 Millionen), die in der Zielgruppe nur überdurchschnittliche 6,3, 9,1 und 8,7 Prozent brachten.