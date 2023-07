«This Is Us»-Star redet über Hulu-Geld

Vermischtes

Mandy Moore hat teilweise nicht einmal mehr als einen US-Dollar erhalten.

Der «This Is Us»-Star Mandy Moore gehörte zu den Hunderten von Schauspielern, die am Dienstag im Rahmen des SAG-AFTRA-Streiks gegen Hollywoods Streaming-Anbieter und -Studios wegen zentraler Themen wie Restgagen im Streaming-Bereich streikten. Die Emmy-nominierte Schauspielerin spielte sechs Staffeln lang die Rolle der Matriarchin in dem von Disney produzierten NBC-Drama «This Is Us» und sagte in einem Interview mit „The Hollywood Reporter“, dass sie Schecks zwischen einem Penny und 81 Cent als Gegenleistung für den Streaming-Deal der Erfolgsserie mit Hulu erhalten habe."Die Frage der Restgagen ist ein riesiges Problem", sagt Moore von der Disney-Streikpostenkette in Burbank, wo sie von dem ehemaligen «Scandal»-Star Katie Lowes begleitet wurde. "Wir sind in einer unglaublich glücklichen Lage, weil wir in Serien mitgewirkt haben, die auf die eine oder andere Weise sehr erfolgreich waren... aber viele Schauspieler, die sich vor uns in unserer Position befanden, konnten jahrelang von ihren Gagen leben oder zumindest ihre Rechnungen bezahlen."Wenn man in unserer Position das Glück hatte, in früheren Jahren - vor 10, 15, 20 Jahren - mehr als 120 Episoden einer erfolgreichen Serie zu machen, dann war diese Wiederholung das, was einen in den Jahren, in denen ich ein kleineres Projekt gemacht habe oder ein Theaterstück aufführen wollte, am Leben erhalten konnte, oder man hat Kinder und eine Familie, die man versorgen muss", sagt Lowes über das Modell der Restgagen. "Und das ist einfach nicht mehr die Realität. Das gesamte Modell hat sich geändert."