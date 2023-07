Amazon kündigt Comedy-Show mit Teddy an

TV-News

Im kommenden Jahr erscheint in Deutschland, Österreich und der Schweiz das erste Projekt, das aus Teddy Teclebrhans exklusiver Partnerschaft mit Amazon hervorgeht.

Tedros „Teddy“ Teclebrhan steht seit Juni 2022 exklusiv bei Amazon unter Vertrag, hat in dieser Zeit aber außer verschiedener YouTube-Clips noch recht wenig vorzuweisen. Das Format «One Mic Stand» debütierte zwar im Juli 2022, war aber nicht Teil der exklusiven Partnerschaft. Am Prime-Video-Hit «LOL: Last One Laughing» hatte er nur in der ersten Staffel (April 2021) teilgenommen. Nun wartet aber das erste exklusive Amazon-Format auf den vielseitigen Impro- und Charakter-Comedian, denn der Streamingdienst Prime Video hat bekannt gegeben, dass 2024startet.Prime Video beschreibt die sechsteilige Sendung, die von Leonine Studios zusammen mit der von Teclebrhan neu gegründeten Kofbelu GmbH produziert wird, als „Comedy-Personality-Show“, die die Zuschauer „in eine Welt voller Unterhaltung im Teddy-Style“ mitnimmt. Der Comedian schlüpft in der Sendung in seine beliebten Charaktere, mit dabei sind unter anderem Antoine, Percy und Ernst, die gemeinsam mit Teddy eine eigene Show erhalten. Leichter gesagt als getan, denn Teddy hat alle Hände voll zu tun seine übereifrigen ‚Freunde‘ zu koordinieren und bei Laune zu halten, denn jeder hat seine ganz eigenen Vorstellungen, wie die Show auszusehen hat. Darüber hinaus tritt Teddy mit hochkarätigen Gaststars auf seiner Entertainment-Spielwiese auf: einer modern interpretierten Showbühne mit verschiedenen Schauplätzen, inspiriert von Erlebnissen aus Teddys Leben.„Wir freuen uns, dass wir alle Kunstfiguren von Teddy zum ersten Mal in einer abendfüllende Unterhaltungsshow bei Prime Video zusammenbringen können“, sagt Philip Pratt, Leiter Deutsche Originals bei Amazon Studios. „Teddy ist ein begnadeter Comedian, Schauspieler, Musiker, Improvisator – kurz, ein Meister des Entertainments. Unsere Prime-Mitglieder können sich auf seine einzigartige Welt der Unterhaltung mit hochkarätigen Gaststars freuen.“Produzentin Nina Etspüler fügt an: „Teddy ist ein großartiger Ausnahmekünstler, wir sind sehr stolz darauf, seine kreativen Ideen zusammen mit ihm und diesem tollen Team für Amazon Studios umsetzen zu dürfen. Und natürlich auch die Ideen von Antoine, Percy und Co... Was für ein spektakuläres Ensemble", so Etspüler im Namen von sich und Creative Producer Bob Heinemann. Die Dreharbeiten finden derzeit in Köln statt. Johannes Spiecker führt Regie nach Showbüchern, die Teclebrhan gemeinsam mit Claudius Pläging verfasst hat. Teddy Teclebrhan ist erfreut, „bei Prime Video ein Zuhause für meine Teddy Welt gefunden zu haben“, wie der Comedian in einem kurzen Statement versichert.