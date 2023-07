ProSieben öffnet im August den «Heiratsmarkt»

TV-News

Moderiert wird das Format, in dem Eltern ihre erwachsenen Kinder verkuppeln sollen, von Annemarie Carpendale.

hat einen Öffnungstermin. ProSieben zeigt die Dating-Show, die in einem neuen Kooperationsmodell in enger Zusammenarbeit mit dem Lizenzgeber FOX Alternative Entertainment (FAE) und Cheerio Entertainment produziert wurde, ab dem 10. August immer donnerstags um 20:15 Uhr. Der besondere Twist an dem Format ist, dass die Eltern die Partnerwahl für ihre erwachsenen Kinder in der Hand haben.Auf dem «Heiratsmarkt» im sommerlichem Urlaubsflair Kroatiens preisen sie ihre Tochter oder ihren Sohn anderen Eltern an und verschaffen sich selbst einen Überblick über das Angebot an Singles, um endlich den Richtigen für das eigene Kind zu finden. Mit dem Auserwählten und den beiden Familienmitgliedern ziehen die Kandidaten dann für einige Tage gemeinsam unter ein Dach. Dort hat das frisch zusammengeführte Paar Gelegenheit, sich unter der strengen Beobachtung der Angehörigen näher kennenzulernen und im besten Fall näher zu kommen. Bis die Familien beim nächsten «Heiratsmarkt» vielleicht wieder komplett neu gemischt werden.Moderiert wird die Reality-Sendung von Annemarie Carpendale. Sie sagt über das neue Format: „Wir haben einen richtigen Marktplatz mit vielen bunten Ständen, die von den Angehörigen mit Bildern, Gegenständen oder persönlichen Dingen gestaltet werden, so dass man da möglichst viel über die Singles erfährt. In den Gesprächen mit den anderen Angehörigen wird dann natürlichrausgeholt, um den eigenen Schatz ins beste Licht zu rücken.“ Die Auswahl verlaufe dabei nicht ganz objektiv, denn „es gab aber auch eine Mama, die war eindeutig selbst an ihrem potenziellen Schwiegersohn interessiert“, so Carpendale.