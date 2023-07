NBC ändert Herbstprogramm

US-Fernsehen

Die «Chicago»-Serien können nicht wie geplant starten. Die Verantwortlichen haben nur durchproduzierte Serien in der Pipeline.

Die Programmstrategen von NBC müssen umdisponieren. Nach dem Streik der Schauspieler- und Autorengewerkschaften gibt es nur noch drei fiktionale Stoffe. Die Comcast-Tochter kann nur mit dem Vermissten-Drama, dem Science-Fiction-Thriller, dem Zeitsprung-Drama, dem Krankenhaus-Dramaundin die neue Saison starten. Die Serien werden auf vier Tage verteilt, um den finanziellen Schaden nicht zu groß werden zu lassen. Zahlreiche Programmplätze werden mit Wiederholungen belegt. So läuft am Dienstag vor der Entscheidungsshow «The Voice» ein Zusammenschnitt vom Vortag, das True-Crime-Magazin «Dateline NBC» wird am späten Donnerstagabend wiederholt. Die Programmstrategie zeigt aber auch, dass die Planer die Formate der Schwesterfirma Peacock für zu schwach halten. Die Dramen «Poker Face», «The Calling», «Leopard Skin» und «Irreverent» bekommen keine Chance, selbst Formate wie die Comedy-Serie «Bupkins» oder die sechsteilige True-Crime-Reihe «Once Upon a Time in Londongrad» dürfen nicht ins Free-TV.«The Irrational» eröffnet die Premierenwoche am Montag, 25. September, um 22.00 Uhr im Anschluss an die zweistündige Staffelpremiere der vierfach Emmy-prämierten Show «The Voice», in der neben dem neuen Coach und Country-Legende Reba McEntire auch die wiederkehrenden Coaches John Legend, Gwen Stefani und Niall Horan, der nach seinem Sieg in der letzten Staffel als Titelverteidiger zurückkehrt, zu sehen sind. Am 26. und 27. September werden die vorletzte Folge und das Staffelfinale von «America's Got Talent» in der Premierenwoche ausgestrahlt, die den ersten Mittwochabend der neuen Staffel mit einer zweistündigen Live-Show einleitet, in der der neue Champion gekürt wird.Die Premieren aller bereits angekündigten Herbstserien - «Night Court», «Extended Family», «Chicago Med», «Chicago Fire», «Chicago P.D.», «Law & Order» und «Law & Order: SVU» - werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Zu den bereits angekündigten Midseason- und/oder Sommerserien gehören «Untitled America's Got Talent Series», «Deal or No Deal Island», «Password», «The America's», «Law & Order: Organized Crime», «Lopez vs. Lopez» und «La Brea».(ab 25. September)20.00 Uhr «The Voice»22.00 Uhr «The Irrational»(ab 3. Oktober)20.00 Uhr «The Voice» (Rerun)21.00 Uhr «The Voice»22.00 Uhr «Found»(ab 4. Oktober)20.00 Uhr Chicago-Serien (Rerun)21.00 Uhr «Quantum Leap»22.00 Uhr «Magnum, P.I.»(ab 5. Oktober)20.00 Uhr Chicago-Reruns21.00 Uhr «Transplant»22.00 Uhr «Dateline NBC» (Rerun)(ab 29. September)20.00 Uhr «The Wall» (ab 3. November)21.00 Uhr «Dateline NBC»22.00 Uhr «Dateline NBC»