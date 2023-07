Test erfolgreich, Basisabonnement abgeschafft

International

Nach guten Erfahrungen in Kanada wird das Basis-Abo in den USA und England wieder abgeschafft.

Im Vorfeld der Quartalszahlen hat der Streamingdienst Netflix die Katze aus dem Sack gelassen. Laut „Cord Busters“ wird das Basis-Abo nun auch in Großbritannien und den Vereinigten Staaten von Amerika abgeschafft. In Nordamerika müssen Nutzer knapp zehn Dollar im Monat zahlen, in Großbritannien sind es knapp sieben Pfund.In den USA ist Netflix werbefrei nur noch für mindestens 15,49 US-Dollar pro Monat zu haben, in Großbritannien werden mindestens 10,99 Pfund fällig. Netflix hat dieses Modell zunächst in Kanada getestet und damit gute Erfahrungen gemacht. In Deutschland ist das Basis-Abo weiterhin erhältlich, es kostet hierzulande 7,99 Euro.Laut „Golem.de“ hat Netflix in Deutschland ein Problem mit dem Account-Sharing. Wie das Magazin berichtet, ist die Formulierung „zusätzliches Mitglied starten“ nicht korrekt. Demnach hat der Verbraucherzentrale Bundesverband den Streaming-Dienst Netflix abgemahnt, weil die Buchung unzulässig beschriftet sei. Nach Angaben des vzbv einigten sich die Parteien auf eine rechtskonforme Beschriftung des Buttons.