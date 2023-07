Zweite «The Bear» startet Mitte August bei Disney+

TV-News

Die kürzlich für den Emmy-nominierte Serie ist bereits seit einigen Wochen in den USA verfügbar. Nun wird die Geschichte um Chefkoch Remy auch in Deutschland fortgesetzt.

Nachdem am 22. Juni die zweite Staffel der Serieseine Premiere in den USA bei Hulu feierte, kommt diese nun nach Deutschland. Ab dem 16. August stehen alle zehn neuen Folgen bei Disney+ zur Verfügung. Die neue Staffel begleitet den jungen Gourmet-Koch Carmy sowie Sydney und Richie bei der Umgestaltung ihres einfachen Sandwich-Shops in ein Lokal der Spitzenklasse. Das Format aus dem Hause FX wurde kürzlich für mehrere Emmys nominiert ( Quotenmeter berichtete ).Während Carmen „Carmy“ Berzatto, Sydney Adamu und Richard „Richie“ Jerimovich das Restaurant von Grund auf neu einrichten, entwickeln sich auch die Crew-Mitglieder weiter. Sie sind gezwungen, sich mit ihrer Vergangenheit auseinanderzusetzen und sich zu entscheiden, wie ihre jeweilige Zukunft aussehen soll. Natürlich stellt sich heraus, dass das Einzige, was noch schwieriger ist, als ein Restaurant zu führen, die Eröffnung eines neuen Restaurants ist. Das Team jongliert mit der wahnsinnigen Bürokratie, Genehmigungen und Vertragspartnern sowie mit der Schönheit und kreativen Qual der Menüplanung. Der Umzug bringt auch einen neuen Fokus auf die Gastfreundlichkeit mit sich. Das gesamte Team ist gezwungen, auf neue Art und Weise zusammenzuarbeiten und die Grenzen seiner Fähigkeiten und Beziehungen auszuloten. Dabei lernen sie auch, was es bedeutet, im Einsatz zu sein, sowohl für die Gäste als auch füreinander.In den Rollen der Hauptdarsteller sind Jeremy Allen White, Abby Elliott, Ayo Edebiri, Ebon Moss-Bachrach, Lionel Boyce und Liza Colón-Zayas zu sehen. Nach der Idee von Christoph Storer wurde die Serie von den Produktionsunternehmen FX Productions und Super Frog unter der Führung von Tyson Bidner produziert.