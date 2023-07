Doku-Film «After the Bite» erscheint am Mittwoch

US-Fernsehen

Der HBO-Original-Dokumentarfilm, produziert und inszeniert von Ivy Meeropol (HBO's «Bully. Feigling. Victim.» wird am Mittwoch, den 26. Juli, um 22.00 Uhr auf HBO ausgestrahlt und ist als Stream auf Max verfügbar. Der Film ist das Porträt einer Gemeinschaft von Menschen und Wildtieren, die miteinander verbunden sind, und lässt eine Reihe von Stimmen zu Wort kommen, die sich mit den verschiedenen Aspekten dieser Problematik befassen und die Frage aufwerfen, wie weit der Mensch die Natur treiben kann, bevor sie zurückbeißt.„Ein tödlicher Haiangriff auf einen Boogie-Boarder in Wellfleet, Massachusetts, im Jahr 2018 hat Besucher und Bewohner der idyllischen Sommergemeinde Cape Cod erschüttert und sie gezwungen, auf das Eindringen von Raubtieren zu reagieren“, kündigt HBO den 90-Minüter an. „Da die Zahl der Haie jedes Jahr zunimmt, erforscht «After the Bite» die weitreichenden Folgen für diese Strandgemeinde, wenn rasche Veränderungen in der Natur mit einer liebgewonnenen Lebensweise kollidieren.Weiße Haie haben in den letzten Jahren die Schlagzeilen beherrscht, da ihre tödlichen Interaktionen mit Menschen in den Gewässern von Maine bis zum Kap und den Inseln zugenommen haben. Diejenigen, die für den Schutz der Öffentlichkeit zuständig sind, sahen sich gezwungen, dem Risiko schwerer Verletzungen mit Stop-the-Bleed-Kits an öffentlich zugänglichen Stränden, Warnplakaten, dem Einsatz von Hai-Tracking-Apps, Beobachtungsflugzeugen und neuen Schulungsprogrammen und Protokollen für Rettungsschwimmer zu begegnen.