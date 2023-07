«The Other Black Girl» beginnt am 13. September

US-Fernsehen

Das neue Hulu-Original mit Sinclair Daniel und Ashleigh Murray wird vorerst nur in den USA zu sehen sein.

Hulu hat einen ersten Blick auf die kommende Originalserievon Onyx Collective gewährt, die auf dem Bestseller-Roman von Zakiya Dalila Harris basiert. Die Serie mit allen 10 Episoden wird am 13. September exklusiv auf Hulu zu sehen sein. In Deutschland wird das Format voraussichtlich dann bei Disney+ gestreamt. Disney hat jedoch noch keine Informationen veröffentlicht.«The Other Black Girl» handelt von Nella, eine Redaktionsassistentin, die es satt, die einzige Schwarze in ihrer Firma zu sein und ist daher begeistert, als Hazel eingestellt wird. Doch als Hazels Stern zu steigen beginnt, gerät Nella in einen Teufelskreis und entdeckt, dass in der Firma etwas Unheimliches vor sich geht. Als Darsteller konnten Sinclair Daniel, Ashleigh Murray, Brittany Adebumola, Hunter Parrish, Bellamy Young, Eric McCormack und Garcelle Beauvai gewonnen werden.Basierend auf dem Bestseller-Roman von Zakiya Dalila Harris wird «The Other Black Girl» von Rashida Jones, Adam Fishbach, Zakiya Dalila Harris, Jordan Reddout, Gus Hickey, Tara Duncan, Marty Bowen und Wyck Godfrey von Temple Hill produziert. Jordan Reddout und Gus Hickey fungieren auch als Co-Showrunner.