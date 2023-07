Zweite «30 Coins»-Staffel startet im Oktober

US-Fernsehen

Die Drama-Serie von Álex de la Iglesia wird in wenigen Monaten fortgesetzt.

Die zweite Staffel der HBO-Original-Dramaseriewird im Oktober dieses Jahres ausgestrahlt. Die acht Episoden umfassende Staffel der gefeierten Horrorserie, die von HBO Europe in Spanien produziert wurde, wird im Oktober auf HBO ausgestrahlt und auf Max als Stream verfügbar sein.Die meisten Bewohner von Pedraza, einer abgelegenen Stadt in Spanien, die von unerklärlichen, dämonischen Ereignissen heimgesucht wird, haben den Verstand verloren und sind in eine psychiatrische Klinik eingewiesen worden. Elena (Megan Montaner) liegt komatös in einem Madrider Krankenhausbett; Paco (Miguel Ángel Silvestre), der von Gewissensbissen geplagt wird, versucht, sich um sie zu kümmern. Während das Grauen um sie herum zunimmt, muss sich unsere Heldengruppe einem mysteriösen neuen Feind (Paul Giamatti) stellen - jemandem, der so pervers ist, dass sogar der Teufel ihn fürchtet.Paul Giamatti und Najwa Nimri sind in der zweiten Runde das erste Mal dabei, Eduard Fernández, Megan Montaner, Miguel Ángel Silvestre, Macarena Gómez, Pepón Nieto, Cósimo Fusco, Manolo Solo, Nuria González, Javier Bódalo und Manuel Tallafé kennen die Zuschauer aus Staffel eins.Regie bei «30 Coins» führt Álex de la Iglesia, das Drehbuch stammt von Álex de la Iglesia und Jorge Guerricaechevarría. Ausführende Produzenten für HBO Europe sind Steve Matthews, Miguel Salvat und Antony Root. Álex de la Iglesia und Carolina Bang sind Executive Producers für Pokeepsie Films.