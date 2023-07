«Toya & Reginae» startet am 24. August

US-Fernsehen

Atlantas dynamischstes Mutter-Tochter-Duo kehrt mit der neuen Serie zu WE tv zurück.

WE tv kündigte an, dass die brandneue Reality-Serieam Donnerstag, den 24. August um 21:00 Uhr Premiere haben wird. Neue Episoden werden jeden Montag auf dem Streaming-Dienst ALLBLK von AMC Networks verfügbar sein. Die sechs einstündigen Episoden verfolgen die Höhen und Tiefen von Atlantas dynamischstem Mutter-Tochter-Duo, Toya Johnson-Rushing und Reginae Carter. Jeder Tweet, jeder Kommentar und jedes Posting von ihnen wird in den angesagtesten Blogs seziert, aber was ihre Fans in den sozialen Medien sehen, ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein.In jeder Folge von «Toya & Reginae» können die Fans einen Blick hinter den Vorhang werfen und sehen, wer sie wirklich sind - was in ihrem Liebesleben passiert, wie sie diese Beziehungen mit ihren aufregenden und anspruchsvollen Karrieren vereinbaren und natürlich ihre Beziehung zueinander. So glücklich sie in den sozialen Medien erscheinen, so unberechenbar und chaotisch ist ihr Leben in Wirklichkeit, während sie ihre komplexe Familiendynamik meistern.«Toya & Reginae» wird von Entertainment One (eOne) produziert, wobei Tara Long und Gennifer Gardiner neben Datari Turner von Datari Turner Productions als ausführende Produzenten fungieren. Angela Molloy, SVP Development & Original Production, Unscripted, Ashley McFarlin, VP Development & Original Production, Scripted, und Noella Charles, VP Development & Original Production, Unscripted, sind ausführende Produzenten für WE tv.