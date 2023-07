«Bobby's Triple Threat» kehrt zurück

US-Fernsehen

Food Network hat zehn neue Geschichten im Programm.

Food Network-Ikone Bobby Flay ist ein Meisterkoch, der seit Jahren auf höchstem Niveau gegen andere Köche antritt. Inhat er ein Trio von Spitzenköchen ausgewählt, die ihn als die nächste Generation kulinarischer Titanen repräsentieren. Jede Episode wird von Bobby aus seiner Speakeasy-Küche moderiert, in der die Titanen Tiffany Derry, Michael Voltaggio und Brooke Williamson in drei direkten Kochrunden mit überraschenden Zutaten gegen hochkarätige Konkurrenten antreten und die Chance haben, 25.000 Dollar zu gewinnen. In dieser Staffel treten legendäre Köche gegeneinander an, darunter Bobbys Freunde und Kollegen Michael Symon und Jose Garces sowie Chopped-Juror Scott Conant. Die zweite Staffel von «Bobby's Triple Threat» wird am Dienstag, den 22. August um 21 Uhr auf Food Network ausgestrahlt."Die erste Staffel von «Triple Threat» war nur eine Aufwärmphase", sagt Flay. "In der zweiten Staffel lade ich zehn der besten Köche des Landes ein, gegen die Titanen anzutreten. Die Herausforderer gehen mit viel Selbstvertrauen durch die Speakeasy-Tür – aber werden sie auch mit dem gleichen Schwung und 25.000 Dollar wieder herauskommen? Nicht, wenn meine Köche ein Wörtchen mitzureden haben.“In jeder Folge betritt ein Spitzenkoch Bobbys geheime Küche, bewaffnet mit außergewöhnlichen kulinarischen Fähigkeiten und Entschlossenheit, um gegen Bobbys drei Titanen, Tiffany Derry, Michael Voltaggio und Brooke Williamson, jeweils eine Runde lang anzutreten. In den ersten beiden Runden wählt Bobby die Hauptzutaten aus und der Gast wählt, gegen welchen Titanen er antreten möchte. In der letzten Runde wählt der Gast die Zutaten aus, die er verwenden möchte, und tritt gegen den letzten verbliebenen Titanen an. Währenddessen verkostet und bewertet ein aufmerksamer Gastjuror blind jedes Gericht. Schafft es der Kandidat, die Titanen zu übertrumpfen und mehr Punkte als diese zu erzielen, darf er sich mit einem Preisgeld von 25.000 Dollar schmücken. Neben Michael Symon, Jose Garces und Scott Conant sind in dieser Saison auch Kelsey Bernard Clark, Esther Choi, Kelvin Fernandez, Byron Gomez, Rashida Holmes, Mei Lin und Shota Nakajima am Start."Das Niveau der Köche, die in dieser Staffel von «Bobbys Triple Threat» gegeneinander antreten, ist außergewöhnlich - es sind wirklich die Besten der Besten, was diese Kämpfe zu den härtesten macht, die wir je gesehen haben", so Betsy Ayala, Head of Content, Food, Warner Bros. Discovery. "Bobby steht voll und ganz hinter seinen Titanen und glaubt, dass sie das Zeug dazu haben, jeden Spitzenkoch zu schlagen, selbst wenn es sich bei diesem Spitzenkoch um einen seiner besten Freunde handelt.