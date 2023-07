Max enthüllt zwei neue Animation-Serien

US-Fernsehen

«Adventure Time: Fionna und Cake» startet am 31. August bei Max.

Das Max Original Animation-Panel, das auf der San Diego Comic-Con stattfand, enthielt exklusive erste Blicke auf kommende Zeichentrickserien, die bald bei Max erscheinen. Die Erweiterung des «Adventure Time»-Universums, «Fionna and Cake»-Showrunner Adam Muto und -Supervising-Director Ryann Shannon gaben einen ersten Einblick in die neue Zeichentrickserie. Beim Panel zu «Young Love», das auf den Charakteren des Oscar-prämierten Kurzfilms «Hair Love» von Matthew A. Cherry und Sony Pictures Animation basiert, gaben Serienschöpfer und Showrunner Matthew A. Cherry und Supervising Director Mark Davis einen exklusiven Einblick in die erste Episode.debütiert mit zwei Episoden am Donnerstag, 31. August auf Max, gefolgt von zwei Episoden pro Woche bis zum 28. September. Basierend auf den Charakteren der beliebten «Adventure Time»-Reihe startet diese brandneue Serie mit zehn Episoden im Land Ooo und begleitet die alternativen Universumsversionen von Finn und Jake auf einer Reise durch mehrere Universen, auf der sie sich selbst entdecken. Als Fionna und ihr Kumpel Cake in das Fadenkreuz eines mächtigen neuen Feindes geraten, bleibt ihnen nichts anderes übrig, als die Hilfe des ehemaligen Eiskönigs Simon Petrikov in Anspruch zu nehmen. Mit Auftritten von Marshall Lee, Marceline der Vampirkönigin, Prinzessin Bubblegum und Finn dem Menschen entführt «Adventure Time: Fionna & Cake» entführt die Fans der klassischen Serie in bekannte und fremde Welten., das in diesem Herbst auf Max Premiere hat, baut auf dem animierten Kurzfilm «Hair Love» auf, in dem es um die Beziehung zwischen einem afroamerikanischen Vater, seiner Tochter Zuri und der schwierigsten Aufgabe geht, die einem Vater je begegnen kann – die Haare seiner Tochter zum ersten Mal zu machen. Die brandneue Max-Original-Zeichentrickserie «Young Love» ist ein ehrlicher Einblick in die Welt der Familie Young – einschließlich der Millennial-Eltern Stephen und Angela, ihrer Tochter Zuri und ihrer Hauskatze Rocky –, die mit ihrer Karriere, ihrer Ehe, ihrer Elternschaft, sozialen Problemen und der Dynamik zwischen den Generationen jonglieren, während sie versuchen, ein besseres Leben für sich zu schaffen.