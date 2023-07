«Beauty & The Nerd» baut leicht ab

Quotennews

Auch die vierte Folge schlug sich weiterhin gut, obwohl diese bei Joyn vorab zu sehen war.

Der Fernsehsender ProSieben beschäftigte sich am Donnerstag mit dem Thema Mega-Chinarestaurants in, das Magazin aus Unterföhring sicherte sich 0,58 Millionen Fernsehzuschauer und konnte sich über 3,4 Prozent Marktanteil freuen. Die von Aiman Abdallah moderierte Sendung verbuchte eine Reichweite von 0,29 Millionen, bei den Umworbenen standen tolle 10,2 Prozent auf der Uhr. Schließlich gab es fünf Minutenzu sehen, diese Sendung verfolgten 0,41 Millionen und 2,0 Prozent. Beim jungen Publikum sicherte man sich 0,26 Millionen und 7,1 Prozent.Die Reality-Showblieb weiter stark. Nachdem in der Vorwoche 0,79 Millionen Menschen einschalteten, wurden nun 0,73 Millionen Zusehende gemessen. Der Marktanteil ab drei Jahren wurde auf 3,5 Prozent beziffert. In der Zielgruppe fuhr man 0,48 Millionen und 11,8 Prozent ein, der Wert aus der Vorwoche von 13,6 Prozent wurde verfehlt.erklärte den Hype um den neuen Warner Bros.-Blockbuster «Barbie», der am Donnerstag in den deutschen Kinos anlief. Die Sendung ab 22.35 Uhr mit Rebecca Mir verfolgten 0,36 Millionen Zuschauer, das brachte 2,5 Prozent Marktanteil. Bei den Umworbenen fuhr man 0,15 Millionen ein, das bedeutete üble 5,2 Prozent. „Big Schwindel“ hieß das Thema bei der vorerst letzten-Folge die bis 00.30 Uhr andauerte und lediglich 0,18 Millionen Zusehende hatte. Das Format verzeichnete 1,8 Prozent ab drei Jahren und schreckliche 3,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.