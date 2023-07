Rundschau

Der Fernsehsender FX hat «Justified» mit einem fast perfekten Spin-Off fortgesetzt, wie mehrere amerikanische Fachkritiker schreiben.

«Justified: City Primeval» (seit 18. Juli bei FX)

«Große Erwartungen» (seit 12. Juli bei Disney+)

«Goliath» (seit 16. Juli bei Showtime)

«The Ashley Madison Affair» (seit 7. Juli bei Hulu)

«Superpowered: The DC Story» (seit 20. Juli bei Max)

Raylan Givens hat vor acht Jahren die Täler von Kentucky verlassen und lebt jetzt in Miami, ein wandelnder Anachronismus, der sein Leben als U.S. Marshal und Teilzeitvater eines 14-jährigen Mädchens meistert. Sein Haar ist grauer, sein Hut schmutziger, und die Straße vor ihm ist plötzlich viel kürzer als die Straße hinter ihm.Die Serie erzählt die Coming-of-Age-Story von Pip, einem Waisenjungen, der sich nach einem besseren Leben sehnt, als sein Schicksal sich plötzlich wendet und ihm die bösen Machenschaften der mysteriösen und exzentrischen Miss Havisham eine dunkle Welt voller Möglichkeiten eröffnen. …Dreiteilige Dokumentation über das Leben, die Karriere und den Einfluss von Wilt Chamberlain. Als einer der größten und am meisten missverstandenen Athleten aller Zeiten veränderte Chamberlain das Basketballspiel, brach Rekorde und Rassenschranken, während er auf und abseits des Spielfelds seine eigenen Maßstäbe setzte. Von seiner unvergleichlichen Athletik bis zu seinen bahnbrechenden Leistungen war Wilt Chamberlain eine Ikone, die ihr Leben in epischen Ausmaßen lebte.Der Aufstieg, Fall und unwahrscheinliche Wiederaufstieg von „Ashley Madison“, der Dating-Website für Ehebrecher. Als Vorreiter in Sachen unverschämter viraler Werbung schreckt das Unternehmen vor nichts zurück, um an Bekanntheit zu gewinnen, und 2015 scheint es am Rande der Weltherrschaft zu stehen. Dann enthüllt ein Hackerteam die intimen sexuellen Geheimnisse von Millionen von Mitgliedern - mit verheerenden Folgen. Doch sind die ehebrecherischen Nutzer der Website die einzigen, die schmutzige Geheimnisse haben?Der Dreiteiler wirft einen noch nie dagewesenen Blick auf das langlebige und einflussreiche Erbe von DC und ermöglicht es Fans, das Universum der Charaktere sowie die Ursprünge der ikonischen Comic-Firma, ihre Entwicklung und ihren kulturellen Einfluss über fast neun Jahrzehnte in allen künstlerischen Medien neu zu entdecken. Die Dokumentation erinnert uns daran, dass das Herz von DC die Comics sind - die vierfarbigen Fantasien, die für immer die Vorstellungskraft beflügeln und Hoffnung wecken.