Netflix beendet Account-Sharing in Indien

International

Der Streamingdienst hat in dieser Woche begonnen, E-Mails an seine Kunden zu verschicken.

Wie Netflix mitteilte, werde man seit dieser Woche E-Mails an Mitglieder senden, die Netflix außerhalb ihres Haushalts in Indien nutzen. Diesen Schritt unternimmt man nun in dem Land, in dem mehr als eine Milliarde Menschen leben. Bislang hat Netflix in Asien eine recht überschaubare von 40,55 Millionen Kunden.Das Unternehmen argumentiert: Ein Netflix-Konto ist für die Nutzung durch einen Haushalt bestimmt. Alle in diesem Haushalt lebenden Personen können Netflix nutzen, wo immer sie sich befinden – zu Hause, unterwegs, im Urlaub – und die Vorteile neuer Funktionen wie „Profil übertragen“ und „Zugang und Geräte verwalten“ nutzen.„Wir wissen, dass unsere Mitglieder eine große Auswahl an Unterhaltungsangeboten haben. Deshalb investieren wir kontinuierlich in eine große Auswahl an neuen Filmen und Fernsehsendungen, damit Sie unabhängig von Ihrem Geschmack, Ihrer Stimmung oder Sprache und unabhängig davon, mit wem Sie fernsehen, immer etwas Interessantes auf Netflix sehen können“, teilte der Streamingdienst mit, der damit auf Verständnis hofft.