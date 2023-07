Service-Abend: RTL startet zwei neue Formate

TV-News



Mareile Höppner nimmt Tiefkühlwaren unter die Lupe, während Ron Perduss Spartipps im Supermarkt gibt.



Abseits der Fußball-Saison füllt RTL den Donnerstagabend mit verschiedenen Reportage-Formaten wie «Team Wallraff» oder «stern TV Spezial». Im August hat der Kölner Sender nun einen Service-Abend angekündigt, an dem zwei neue Formate ins Programm geführt werden. Am 17. August debütiert um 20:15 Uhr das zweistündige Magazin, durch das «Extra»-Moderatorin Mareile Höppner führt. Sie prüft mit einem Experten-Team, ob frische Ware tatsächlich besser ist als Tiefkühlkost.Während Experten wie Food-Bloggerin Sally oder TV-Koch Semi Hassine verschiedenste Tiefkühlprodukte auf Herz und Niere prüfen, wagen zwei Test-Familien den großen Alltags-Vergleich zwischen frischer und Tiefkühlware. Außerdem schauen die RTL-Reporter hinter die Kulissen bekannter Marken.Nach den Nachrichten von «RTL Direkt» folgt um 22:35 Uhr, dabei geht es um die besten Spartipps im Supermarkt. Verbraucherschützer Ron Perduss, der zuletzt auch eine eigene Rubrik bei «Punkt 12» erhalten hatte, weißt auf Tricks der Verkäufer hin, die die Rechnung an der Kasse in die Höhe gehen lassen. Perduss ist einer von drei Superschnappern die Kniffe vermitteln, wie sich die Tricks umgehen lassen.