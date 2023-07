Auch VOX startet seine Eltern-Kind-Datingshow im August

TV-News

In «My Mum, Your Dad» verkuppeln Kinder ihre alleinstehenden Eltern. Zudem wandelt VOX am Dienstagabend auf den Spuren von Netflix und «Selling Sunset». Statt nach L.A. geht es dafür nach Mallorca.

ProSieben hatte vor wenigen Stunden erst das neue Format «Der Heiratsmarkt» angekündigt, bei dem die Eltern ihrem Nachwuchs einen Lebenspartner auswählen sollen (Quotenmeter berichtete). VOX legt einen Tag später nach und setzt Mitte August ebenfalls auf ein neues Kuppelformat mit vergleichbarem Konzept. Inverkuppeln allerdings die Kinder ihre alleinstehenden Eltern. Amira Pocher führt ab dem 15. August immer dienstags um 20:15 Uhr durch die Kuppelshow, die von ITV Studios Germany produziert wird. Geplant sind insgesamt acht 90-minütige Folgen, die jeweils eine Woche vor der linearen TV-Ausstrahlung bei RTL+ zum Streamen bereitstehen.Auf der griechischen Insel Kreta bekommen insgesamt zwölf Single-Mütter und -Väter die Chance, unter den anderen Teilnehmern, den Partner fürs Leben zu finden. Dabei ahnen sie allerdings nicht, dass ihr Nachwuchs sie auf Schritt und Tritt beobachtet und sogar Einfluss auf das Geschehen nehmen kann. Nur einen Katzensprung von ihren Eltern entfernt leben die schon erwachsenen Kinder zusammen in einer Villa und beobachten sowie kommentieren das Flirtverhalten ihrer Mütter und Väter. VOX verspricht „Dating aus zwei Perspektiven: Gen Z vs. Boomer“.Während sich die Alleinerziehenden näherkommen, treten ein paar Häuser weiter die Kinder in Spielen gegeneinander an. Wer die Challenge für sich entscheidet, darf seinem Elternteil etwas Gutes tun und zum Beispiel entscheiden, wen die eigene Mutter oder der Vater kennenlernen darf. Bei den Dates sind sie dann undercover dabei und können die Situation beeinflussen. Am Ende erfahren die Eltern von der geheimen Mission und der Entscheidungskraft ihrer Kinder.Darüber hinaus hat VOX auch den Start eines neuen Immobilien-Formats angekündigt, das im Anschluss an «My Mum, Your Dad» startet. Inwill er die Balearen-Insel Mallorca für amerikanische Kunden erschließen. Mit seinem neuen Team, bestehend aus Bruce Darnell (Interior Design), Ira Wolff (spirituelles Medium), Silke Remus (Maklerin) und als USA-Gast Davina Potratz (American Real Estate), die aus dem Netflix-Hitbekannt ist, ist er spezialisiert auf die anspruchvollsten und abgefahrensten Wohnungs-, Haus- und Einrichtungswünsche einer verwöhnten internationalen Luxus-Kundschaft. Die acht Folgen werden von der Banijay Productions Germany GmbH produziert und stehen jeweils eine Woche vor VOX-Ausstrahlung auf RTL+ zum Streamen bereit.