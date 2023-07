Alles nur Betrug?

Soap-Check

Bei «Unter Uns» haben Ute und Benedikt bei Dominic eingebrochen, doch die Polizei findet ganz andere heiße Spuren.

«Rote Rosen» (Mo – Fr, 14.10 Uhr, Das Erste)

«Sturm der Liebe» (Mo – Fr, 15.10 Uhr, Das Erste)

«Dahoam is Dahoam» (Mo – Do, 19.30 Uhr, Bayrisches Fernsehen)

«Unter Uns» (Mo – Fr, 17.30 Uhr, RTL)

«Alles was zählt» (Mo – Fr, 19.10 Uhr, RTL)

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (Mo – Fr, 19.45 Uhr, RTL)

«Köln 50667» (Mo – Fr, 18.05 Uhr, RTLZWEI)

«Berlin – Tag & Nacht» (Mo – Fr, 19.05 Uhr, RTLZWEI)

Henriettes Mutter Christin will spontan vorbeikommen. Jorik will Amelie davon aber nichts sagen - Familienprobleme wollen sie aus ihrer Beziehung halten. Amelie ist über Joriks Verhalten irritiert, bis sie den wahren Grund hört. Dann sagt Christin kurzfristig ab und Jorik flippt aus. Doris spielt Simon und Ceyda gegeneinander aus. Aber die beiden können alle Missverständnisse ausräumen und eine Lösung für die fehlenden Produktionsräume finden. Dann kündigt sich der Mode-TV-Star Bodo Maria Steeb in Lüneburg an. Doris und Simon wittern ihre Chance. Britta diagnostiziert bei Tina ein Burnout. Tina verspricht Ben, alles zu tun, um wieder gesund zu werden. Doch es fällt ihr nicht leicht, "Nein" zu sagen.Nachdem Leander mitbekommen hat, dass Eleni sein Armband wieder trägt, ist er sicher, dass sie noch Gefühle für ihn hat. Um Imani zu ermöglichen, einen Ausflug mit Max machen zu können, vertritt Leander sie spontan bei einem Termin mit Eleni. Doch die ist davon alles andere als begeistert. Als Max nach der Abreise von Vanessa, Carolin und Arthur doch noch vom Trennungsschmerz eingeholt wird, steht ihm Imani bei. Sie will ihn mit einer gemeinsamen Radtour auf andere Gedanken bringen. Mit Max fühlt Imani sich zum ersten Mal richtig unbeschwert. Valentina unterläuft in ihrer neuen Funktion als Zimmermädchen ein Fauxpas in einem Gästezimmer, aber Nicole nimmt gegenüber Alexandra die Schuld auf sich. Als Robert das mitbekommt, ist er positiv überrascht.Nach einem harmonischen Familienfest in Murnau hat Uschi Hoffnung, dass Hubert nun wieder zu Hause einzieht. Wird er ihrem Wunsch nachkommen?David hat immer mehr Mühe, seine Schmerzen vor Vivien zu verbergen. Vivien ruft in ihrer Sorge um ihn Sina auf den Plan. Ute und Benedikt fürchten, mit ihrem Einbruch bei Dominic aufzufliegen. Die Polizei bringt tatsächlich beunruhigende Neuigkeiten - allerdings für Dominic. Als Britta wegen ihrer stockenden Modelkarriere wieder schlechte Laune hat, beschließt Nadine, sie mit einer ungewöhnlichen Maßnahme abzulenken.Kilian ist sich trotz einer unerwarteten Hürde sicher mit dem Kaufvertrag - zum Ärger seiner Cousine Isabelle, deren Hochstimmung schlagartig kippt. Deniz verschweigt seine Sorgen um seine Gesundheit vor Imani und stürzt sich in ein exzessives Workout. Simone macht der aufgewühlten Daniela klar, dass es nichts an der Situation ändert, sich ständig in Wut auf Hanna aufzureiben.Carlos lässt sich von Tobias nur widerwillig überzeugen, Navarro seine Ideen auszureden. Als der Latino dafür nur wenig Verständnis zeigt, schwenkt Carlos einfach um und pfeift auf die Bedenken von Tobias. Weil er wegen Luis unter schrecklichem Liebeskummer leidet, betrinkt sich Moritz und geht Erik in seinem Zustand gehörig auf die Nerven. Doch Erik fasst sich ein Herz und kümmert sich aus Mitleid um den Jungen.Oskar ist genervt. Er wirft Vicky fiese Dinge an den Kopf, als er ihretwegen ein Date mit Michelle nach hinten verschieben muss. Dann merkt er allerdings, dass er Vicky damit tief getroffen hat. Offenbar geht es ihr derzeit insgesamt gar nicht gut. Dementsprechend bereut Oskar sein Verhalten. Als kleine Geste der Entschuldigung organisiert er einen Familienausflug, an dem auch Ben und Olli teilnehmen. Dabei hat Oskar richtig viel Spaß und auch Vicky blüht regelrecht auf. Beide sind sich einig, dass sie in Zukunft mehr als Familie zusammen unternehmen wollen.Joe hat sich fest dazu entschlossen, seinen Geburtstag zu feiern. Bald steht seine Operation an und nun will er es noch mal so richtig krachen lassen. Er glaubt, dadurch auch mal seine Krankheit vergessen zu können. Er will mit seinen Liebsten einfach nur feiern. Doch Bruno macht ihm einen Strich durch die Rechnung. Nachdem er Peggy in einem Gespräch mit Lynn belauscht hat, glaubt er fälschlicherweise, dass Joe sie betrogen hat. Von seiner Eifersucht getrieben, neben Joe immer nur die zweite Geige zu spielen, lässt er die vermeintliche Bombe über Joes angeblichen Seitensprung vor allen Gästen platzen.