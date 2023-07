«Elite» bekommt eine achte Staffel

International

In der neuen Runde werden weitere neue Gesichter zu sehen sein.

Netflix hat bestätigt, dass es eine achte Staffel vongeben wird, die im August in Produktion gehen wird. Die am längsten laufende Fiktionsserie von Netflix in Spanien wird neue Geschichten aus den Gängen von Las Encinas erzählen, diesmal unter der Regie von Daniel Barone, Ginesta Guindal, Jota Linares und Elena Trapé.Die achte Staffel wurde von Carlos Montero und Jaime Vaca entwickelt und wird neue Gesichter wie Ane Rot («Killer Book Club»), Nuno Gallego («UPA Next») und die Rückkehr von Mina el Hammani in ihrer Rolle als Nadia begrüßen.Die Ausstrahlung der Serie begann am 3. Oktober 2018, bevor bereits am 6. September 2019 die zweite Staffel ausgestrahlt wurde. Die dritte Staffel kam nur ein halbes Jahr später, während Netflix-Abonnenten 14 Monate auf die vierte Staffel warten mussten. Die siebte Staffel wurde noch nicht veröffentlicht.