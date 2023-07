RTLZWEI-Dokusoaps schneiden gut ab, Kabel Eins vor den restlichen privaten Sendern

Quotennews

Kabel Eins schob sich gestern mit «Kampf der Titanen» mit Leichtigkeit vor die anderen privaten Sender. «Daniela Katzenberger» steigerte sich noch einmal für die letzte Ausgabe.



Mit einer weiteren Folge vonging die aktuelle Staffel zu Ende. Diesmal stand ein Auftritt bei der großen Show von Florian Silbereisen bevor, was für große Aufregung sorgte. Da sich Daniela zudem nicht ganz wohl in ihrer Haut fühlte, suchte sie sich Hilfe bei einer Personal Trainerin. Mit 0,53 Millionen Zuschauern stieg das Interesse gegenüber der Vorwoche wieder leicht an. Solide 2,4 Prozent Marktanteil waren das Resultat. Die 0,22 Millionen Jüngeren sicherten sich zudem eine starke Quote von 5,5 Prozent.sucht das Glück ging zudem gestern in die zweite Ausgabe. Hier stand die OP-Vorbesprechung für eine Ganzkörper-Optimierung und neue Brüste an. Die Reichweite hatte sich von 0,59 auf 0,57 Millionen Menschen nur geringfügig verkleinert. Der Marktanteil fiel mit guten 2,7 Prozent genau gleich aus. Die 0,22 Millionen Umworbenen erhöhten zudem von 4,7 auf nun hohe 5,1 Prozent Marktanteil.Der Primetimesieg in der Gruppe der privaten Sender ging gestern jedoch eindeutig an Kabel Eins. Das Fantasyabenteuerüberzeugte 1,20 Millionen Zuschauern zum Einschalten und überholte somit auch die Shows bei RTL und in Sat.1 . Herausragende 5,6 Prozent Marktanteil waren das Resultat. Bei den 0,27 Millionen Werberelevanten wurden starke 6,6 Prozent gemessen.überzeugte noch 0,51 Millionen Interessenten, davon 0,13 Millionen aus der Zielgruppe. Somit wurden jeweils hohe Quoten von 4,5 sowie 5,2 Prozent verbucht.