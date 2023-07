Rebecca Gitlitz soll Fußball-Doku produzieren

US-Fernsehen

In der neuen Reihe sollen Top-Spielerinnen wie Alex Morgan und Megan Rapinoe zu Wort kommen.

Die neue Netflix-Sportserie, die noch keinen Namen hat, ermöglicht es den Zuschauern, die Spielerinnen und Trainer der US-Frauen-Nationalmannschaft hautnah zu verfolgen und einen Einblick in das höchstdekorierte Team der Fußballgeschichte zu erhalten. Die Zuschauer bekommen aus erster Hand einen Einblick in den Druck, die Euphorie, die Freude und die Entbehrungen, die diese Weltklasse-Athleten auf dem Weg zu ihrem dritten WM-Titel in Folge erleben. Themen wie Rassenvielfalt, LGBTQ+-Rechte, Lohngleichheit, Familie und Mutterschaft werden im Laufe der Erzählung beleuchtet.Die Serie wird alle persönlichen und mannschaftlichen Vorbereitungen auf dem Weg zu ihrer größten FIFA-Weltmeisterschaft einfangen. Während des gesamten Turniers werden die Zuschauer erfahren, wie dieses Team auf den Schultern seiner Vorgängerinnen steht und wie es weiterhin die gläserne Decke für die Gleichberechtigung im Sport für die Frauen der Zukunft durchbricht. Die Serie wird derzeit in Neuseeland und Australien gedreht und begleitet das Team bei seinem Kampf um die Weltmeisterschaft 2023.In der Doku-Reihe werden Veteranen wie Alex Morgan und Megan Rapinoe, die vor kurzem bekannt gab, dass dies ihre letzte Weltmeisterschaft sein werde, der 18-jährige aufstrebende Star Alyssa Thompson sowie Sofia Huerta, Lynn Williams und Kristie Mewis, die zum ersten Mal für das US-Frauen-Weltcup-Team spielen, zu sehen sein. Marie Margolius und Nick Eisenberg produzieren, Time Studios stellt die Produktion her. Die zweifache Emmy-Preisträgerin Rebecca Gitlitz führt Regie.