Netflix produziert «The Trunk»

Die koreanische Mystery-Serie wird mit Seo Hyun-jin besetzt.

Netflix hat die Produktion vonangekündigt, einer Mystery-Serie mit Seo Hyun-jin und Gong Yoo. Die Geschichte zieht einen Strudel unvorhergesehener Ereignisse und Geheimnisse nach sich, nachdem ein rätselhafter Koffer in den Tiefen eines Sees gefunden wird.Seo Hyun-jin, bekannt für ihre Auftritte in «Another Miss Oh» und «The Beauty Inside», wird In-ji spielen, eine Angestellte der intriganten Partnervermittlungsorganisation NM. Gong Yoo, gefeiert für seine Rollen in «Guardian: The Lonely and Great God» und Netflix's «Squid Game» & «The Silent Sea», startet als Jeong-won, ein einsamer Musikproduzent, der sich unerwartet in einem Ehevertrag mit In-ji wiederfindet. Jeong-won lernt seine "zweite Frau" In-ji ironischerweise über einen Heiratsdienst kennen, der von seiner Ex-Frau Seo-yeon arrangiert wurde. Ihr Leben nimmt jedoch eine Wendung, als ein mysteriöser Koffer, der im See gefunden wird, sie in einen Strudel von Geheimnissen und Ereignissen hinter dem Heiratsvermittlungsdienst stürzt.Aus der Feder von Park Eun-young («Hwarang: The Poet Warrior Youth») und unter der Regie von Kim Gyu-tae, der für seine Arbeit in «Our Blues» bekannt ist, startet «The Trunk» mit einer einzigartigen Geschichte und dem Traumpaar Seo Hyun-jin und Gong Yoo.