AppleTV+ setzt auf zwei neue Doku-Serien

US-Fernsehen

Der Streamingdienst möchte mit «Born to be Wild» und «Endangered Planet» neue Kunden finden.

Apple TV+ kündigt zwei neue sechsteilige Naturdoku-Serien an,und, die den Zuschauern einen bemerkenswerten Einblick in das nie zuvor gesehene Leben der seltensten Tiere auf der Erde bieten, während der Planet mit mehr als einer Million vom Aussterben bedrohter Arten vor einer noch nie dagewesenen Krise steht. «Born to be Wild» filmt sechs seltene Jungtiere über mehrere Jahre hinweg, wie sie in unserer Welt aufwachsen, aber dazu bestimmt sind, in ihre Welt zurückzukehren, um ihre Heimat wieder zu verwildern und ihre Art zu retten. «Endangered Planet» begleitet ein Team von Weltklasse-Filmemachern und Wissenschaftlern, die sich abseits der ausgetretenen Pfade bewegen und mit Hilfe modernster Technologie bahnbrechende, oft erstmalige Aufnahmen von den schwer fassbaren Tierarten unseres Planeten machen, die Aufschluss darüber geben, wie diese stark gefährdeten Tiere gerettet und geschützt werden können.«Born to be Wild» wird von Lucy van Beek («Wild Tales from the Farm», Stephen Hawkings «The Search for a New Earth», «Britain from Above») für Tailfeather Productions und von Alex Williamson und Isla Robertson für Offspring Films produziert. Die Serie ist eine Koproduktion von Tailfeather Productions und Offspring Films für Apple TV+ «Endangered Planet» wird von Offspring Films produziert und von dem für den IDA Award nominierten Alex Williamson («Earth At Night In Color», «Earthsounds», «Big Cats») und Isla Robertson («Earth At Night In Color», «Last of the Giants», «Animals At Play») ausgeführt.