Offiziell: Sky führt werbefinanziertes WOW-Abo ein

Vermischtes

Der Preis für das günstigste Abo-Modell liegt bei knapp sechs Euro. Ein Premium-Upgrade, das zu jedem Angebot zugebucht werden kann, kostet weitere fünf Euro. Dann bekommt man aber keine Werbung.

„Wir werden der aktuellen Entwicklung gerecht und bieten genau das an, was sich Konsumenten immer mehr wünschen: nämlich flexibel zu sein und die Wahl zu haben. Aus Vermarktungssicht freue ich mich sehr darüber. Denn damit ergeben sich zusätzliche Möglichkeiten, neue Zuschauer mit Werbebotschaften zu erreichen und so die Nettoreichweiten zu optimieren“, erklärte Sky-Media-Chef Ralf Hape im heutigen Quotenmeter-Interview auf die Frage , warum Sky Deutschland bei seinem Streamingdienst WOW nun auf eine werbefinanzierte Variante setzt. Dass dieses Modell kommen würde, war seit einiger Zeit kein Geheimnis mehr, Sky bestätigte das Vorhaben am Mittwoch offiziell und gab die konkrete Preisstruktur bekannt.Ab jetzt gibt es neue Basis-Abos, die Werbung enthalten, sowie ein WOW Premium Upgrade. Das günstigste Angebot liegt bei 5,99 Euro für das WOW-Serien-Paket. Der Preis gilt allerdings nur, wenn man sich direkt sechs Monate bindet. Das WOW-Filme- & Serien-Angebot liegt bei 7,98 Euro in diesem Modell. Die Preise im monatlich kündbaren Abo liegen jeweils zwei Euro darüber. Wer das Angebot ohne Werbung in der Premium-Variante genießen möchte, zahlt fünf Euro obendrauf.Sportfans können zwischen zwei Live-Sport Basis-Abos wählen: dem Monatsabo für 29,99 Euro und dem Jahresabo für 24,99 Euro monatlich. Durch die Zubuchung von WOW Premium ist das Streamen auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig, in Full HD, mit Dolby 5.1 Surround Sound und ohne Werbung möglich. Bestandskunden werden automatisch auf WOW Premium upgegradet. Neukunden, die ein WOW Basis-Abo abschließen, erhalten WOW Premium sieben Tage zum Test kostenlos dazu.Darüber hinaus wird das Abrufen von WOW auf dem PC oder Laptop künftig vereinfacht. War bislang der Download eines Players nötig, ist nun das Streamen über den Browser möglich. Sky wirbt darüber hinaus mit einer verbesserten Nutzeroberfläche, die beispielsweise eine „noch fortgeschrittenere Suchfunktion“ mit sich bringt. Zudem gibt es ab jetzt auch die Autoplay-Funktion, wodurch automatisch die nächste Episode abgespielt wird, sobald die aktuelle beendet ist.Sarah Jennings, Senior Vice President WOW bei Sky Deutschland, sagt über das neue Preismodell: „Mit WOW sind wir auf dem besten Weg, die beliebteste Adresse des Landes für Streaming von hochwertigen Serien, Filmen und Live-Sport zu werden. Unsere neue Preisgestaltung bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, Flexibilität und macht Inhalte für noch mehr Menschen zugänglich. Mit WOW Premium bieten wir unseren Kunden jetzt auch die Möglichkeit, ein Upgrade auf das bestmögliche Streaming-Erlebnis zu erhalten."