«Die Bachelorette» im Allzeittief

Laura Friedrich von 20. Juli 2023, 08:44 Uhr

So wenig Zuschauer wie in dieser Woche hatten nie zuvor für eine neue Folge der Kuppelshow eingeschalten. Gegenüber dem Auftakt in der Vorwoche verlor man knapp 200.000 Neugierige.



Die Jubiläumsstaffel von «Die Bachelorette» startete in der Vorwoche. Die 27-jährige Straubinger Jennifer Saro ist somit die zehnte Frau, die im Rahmen dieser Datingshow versucht, die große Liebe zu finden. Mit den Anwärtern ging es zunächst zum Schlendern, Einkaufen und gemütlichen Essen auf die Nachtmärkte in Thailand. Auch eine Mutprobe wartete dort auf die Männer. Natürlich durfte auch ein romantisches Dinner über den Dächern Phukets nicht fehlen.



Zum Auftakt hatten sich am vergangenen Mittwoch 1,16 Millionen Fernsehende vor dem Bildschirm eingefunden, was mäßigen 5,4 Prozent Marktanteil entsprach. Die 0,54 Millionen Jüngeren hatten hingegen für hohe 12,2 Prozent Marktanteil gesorgt. Mit 0,97 Millionen Zuschauern verlor man gestern deutlich. Nie zuvor hatten für eine neue Ausgabe weniger als eine Million Menschen eingeschalten. Dies zeigte sich auch an einer mageren Quote von 4,5 Prozent. 0,42 Millionen Umworbenen stellten einen weiteren Negativrekord dar. Hier wurden noch 10,0 Prozent Marktanteil eingefahren.



ProSieben setzte hingegen auf die Free-TV-Premiere des Fantasyfilms «Blumhouse’s Der Hexenclub». Bei 0,82 Millionen Interessenten kamen hohe 3,8 Prozent Marktanteil zustande. Die 0,33 Millionen Werberelevanten landeten knapp unter dem Senderschnitt bei 7,9 Prozent. Es folgte der Actionthriller «Escape Room 2 – No Way Out», welcher bei einem Publikum von 0,43 Millionen Menschen solide 3,0 Prozent Marktanteil einfuhr. Bei den 0,24 Millionen 14- bis 49-Jährigen standen gute 8,1 Prozent auf dem Papier.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

