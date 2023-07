Sat.1 holt «Die Pyramide» zurück ins Programm

Quotennews

Auch wenn weniger Zuschauer als im Februar mit von der Partie waren, fielen die Quoten diesmal etwas besser aus.



Im Februar hatte Sat.1 gleich drei klassische Show-Formate ausgestrahlt. Nebenwurden Neuauflagen von «Herzblatt» alias «Dating Game» und «Jeopardy!» gedreht. Als die Quoten jedoch alles andere als zufriedenstellend ausfielen, verzichtete man zunächst auf die weitere Ausstrahlung. Nun werden jedoch drei Wochen lang neue Folgen von «Die Pyramide» zu sehen sein. Vier Teams, jeweils mit einem Promi und einem Kandidaten, treten hierfür unter der Moderation von Jörg Pilawa gegeneinander an.Anfang Februar hatten 1,19 Millionen Fernsehende für die erste Folge der Neuauflage eingeschalten. Dies entsprach einem passablen Resultat von 4,4 Prozent. Bei den 0,35 Millionen Jüngeren kamen noch annehmbare 5,8 Prozent zustande. Gestern fanden sich nun 0,97 Millionen Interessenten für die zweite Ausgabe vor dem Bildschirm ein. Diesmal waren hiermit solide 4,6 Prozent Marktanteil möglich. Die 0,27 Millionen Umworbenen schoben sich mit einer Quote von 6,5 Prozent sogar knapp über den Senderschnitt.Im Anschluss wiederholte der Sender zwei Ausgaben des Formats. Zunächst waren noch 0,60 Millionen Zuschauer mit von der Partie, was sich in einem annehmbaren Marktanteil von 4,1 Prozent widerspiegelte. Die 0,06 Millionen Werberelevanten waren hingegen deutlich auf miese 2,1 Prozent abgestürzt. Im Anschluss hielten sich die 0,36 Millionen Neugierigen bei akzeptablen 3,8 Prozent Marktanteil. Die 0,02 Millionen 14- bis 49-Jährigen waren mit mickrigen 1,0 Prozent nun vollkommen abgeschlagen.