ProSieben serviert weiter Schonkost

TV-News

Im August wiederholt ProSieben einen weiteren Show-Flop vergangener Zeiten. Außerdem feiert der «Quatsch Comedy Club» zum dritten Mal seinen 30. Geburtstag.

Seit Juni hegt ProSieben am Dienstagabend keine Ambitionen mehr auf Erfolg. Nach der Frühjahrsstaffel von «Joko & Klaas gegen ProSieben» und einem sehr erfolgreichen «Jenke. Report.» über Cannabis programmierte die rote Sieben zunächst die Wiederholung des Show-Flops «Wer ist das Phantom?», ehe das erstmals im vergangenen September gescheiterte «Local Hero» den Sendeplatz übernahm. Die Quoten blieben auch mit drei neuen Folgen wenig überraschend im Keller. Kommende Woche wiederholt man die Folge mit Nikeata Thompson und Jenke von Wilmsdorff, die im Vorjahr mit nur 3,3 Prozent in der Zielgruppe krachend gescheitert war.Etwas Hoffnung auf bessere Ergebnisse macht am 1. August die Ausstrahlung einer neuen Ausgabe von «ProSieben Thema», in der sich Thilo Mischke mit der Genmedizin befasst ( Quotenmeter berichtete ). Danach folgen aber nicht etwa weitere Reportagen oder neue Showformate, sondern archivierte Altlasten. Am 8. August plant ProSieben die Ausstrahlung von. Das Format mit Matthias Opdenhövel ging im Februar und März 2022 über den Äther und feierte zunächst Erfolge. Den Auftakt verfolgten rund 1,5 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe standen 12,4 Prozent Marktanteil zu Buche. Doch die Sendung, in der es gilt, unterschiedlichste Dinge möglichst stabil zu stapeln, brach komplett in sich zusammen und fuhr mit den drei weiteren Folgen jeweils weniger als neun Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen ein. Die Reichweite rutschte unter die Millionen-Marke. Im Anschluss an «Die Stapelshow» zeigt ProSieben alte Folgen der Geschmacklos-ShowDerweil hat ProSieben eine weitere Wiederholung auf prominentem Sendeplatz angekündigt. Denn am Samstag, 5. August, zeigt man die beiden Specials zu «30 Jahre Quatsch Comedy Club», die kurz vor und kurz nach Weihnachten gesendet und im März wiederholt wurden. Um 20:15 Uhr ist zunächst „Legends of Quatsch“ vorgesehen, ehe Thomas Hermanns erneut „Bye Bye Thomas“ sagt und von zahlreichen Kollegen von der «QCC»-Bühne verabschiedet wird. Die Abschiedssendung holte am 29. Dezember 2022 immerhin zufriedenstellende 9,8 Prozent Marktanteil. Im Frühjahr waren weniger als sechs Prozent drin.