Primetime-Check

Wie erfolgreich war das ZDF mit zahlreichen Dokus? Punktete RTLZWEI mit seinen Sozialreportagen?

undpunkteten am Dienstag mit 3,08 und 3,72 Millionen, die 14,9 und 17,2 Prozent einfuhren. Beim jungen Publikum wurden erfreuliche 8,0 und 8,3 Prozent gemessen. Mitundschnappte man sich 2,33 und 1,97 Millionen, die Marktanteile wurden auf jeweils 11,6 Prozent beziffert. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren 6,4 und 7,3 Prozent dabei.Die Reihe «ZDFzeit» sendeteund hatte damit 1,78 Millionen Zuschauer sowie 8,6 Prozent. Bei den jungen Menschen wurden gute 8,9 Prozent gemessen.musste sich mit 1,73 Millionen und acht Prozent zufriedengeben, ehe dasauf 3,56 Millionen und 17,6 Prozent kam. Die Sendungen erreichten 9,1 und 13,6 Prozent bei den jüngeren Zuschauenden.von «37°» tangierte 2,26 Millionen Menschen, die Marktanteile wurden mit 13,1 und 8,8 Prozent bemessen.versorgte ProSieben mit nur 0,40 Millionen Zuschauern, in der Zielgruppe hatte man miese 5,7 Prozent. Nach einem(1,70 Millionen) erreichte0,90,0 0,82 und 0,77 Millionen. Die Zielgruppen-Marktanteile wurden mit 13,5, 5,1, 3,6 und 4,6 ausgewiesen. Sat.1 sendete eine neue-Folge, die 1,01 Millionen Zuschauer und 6,8 Prozent bei den Umworbenen einbrachte. Eine Wiederholung vonerzielte im Anschluss noch 1,01 Millionen und 6,3 Prozent.RTLZWEI war mitunderfolgreich, die Programme erreichten 0,58 und 0,61 Millionen. Bei den Umworbenen fuhr man 4,9 und 5,4 Prozent Marktanteil ein. Dreierreichten 0,81, 0,65 und 0,53 Millionen und füllten die Primetime mit 8,4, 6,3 und 9,3 Prozent.Otto Waalkes feiert zwar erst am Samstag seinen 75. Geburtstag, dennoch zeigte Kabel Einsund, die Sendungen verzeichneten 0,65 und 0,57 Millionen. Mit 5,0 und 4,1 Prozent Marktanteil kann man zufrieden sein.