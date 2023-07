NBC-Nachrichten-Streaming konkurriert bei der Xfinity-Platzierung

US-Fernsehen

Neben CNBC und MSNBC betreibt NBC News auch seit einigen Jahren News Now, das jetzt bei Xfinity prominenter platziert wird.

Kabelabonnenten kennen in der Regel eine Handvoll von Nachrichtenmarken, darunter CNN, MSNBC und Fox News Channel. Wenn es nach Comcast geht, werden sie vielleicht eher nach einem Sender suchen, der mit dem aufstrebenden Bereich der Breitbandtechnik in Verbindung gebracht wird.NBC News Now, der kostenlose, werbefinanzierte Streaming-Dienst, der 2019 von NBC News gestartet wird, soll zu einem größeren Teil von Xfinity werden, dem Kabel- und Breitbanddienst des Mutterkonzerns Comcast für Verbraucher. NBC News Now wird ab Montag zusammen mit 20 anderen FAST-Kanälen Teil der X1-Plattform und des Kanalführers des Unternehmens sein. Die Nutzer werden die Angebote von NBC News Now in verschiedenen Programmführern sehen, auch in denen, die auf Live-Programme verweisen."Die Chance, eine Verbreitung auf Xfinity zu bekommen, wollten wir uns nicht entgehen lassen", sagt Janelle Rodriguez, Executive Vice President von NBC News Now. "Wir sind sehr ernsthaft bestrebt, überall dort zu sein, wo wir den Menschen Premium-Nachrichten kostenlos anbieten können." NBCUniversal gibt an, dass die Zuschauerzahlen von NBC News Now in sechs aufeinander folgenden Quartalen von Jahr zu Jahr gestiegen sind.Der Schritt könnte dazu dienen, die Mauern zwischen den verschiedenen Arten von Videonachrichtenprodukten abzubauen. Indem Comcast die digitalen Optionen über eine den Kabelabonnenten vertraute Schnittstelle leichter auffindbar macht, könnte es die traditionellen Grenzen zwischen den verschiedenen Arten von Programmen aufheben. Sicherlich hat jeder Nutzer einer Amazon Fire- oder Apple TV-App Möglichkeiten entdeckt, zwischen Inhalten zu wechseln, die typischerweise als die Domäne eines traditionellen Kabelnetzes angesehen werden, und solchen, die als die Domäne eines Streamingdienstes gelten. Aber das Xfinity-Manöver könnte diese Unterscheidung in den Köpfen der Kunden, die eher in einer linearen Erfahrung zu Hause sind, auslöschen.