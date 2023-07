Edin Hasanovic kann ProSieben auch nicht retten

Quotennews

«Local Hero» war auch am Dienstag Bestanteil des Dienstagsabends. Joko und Klaas waren auch nicht die Retter danach.

In der vergangenen Woche hatden bisherigen Tiefpunkt unterboten. Nur 310.000 Menschen wollten die 165-minütige Fernsehshow sehen. Die langatmige Sendung zeigte am gestrigen Abend nun den Kampf zwischen Edin Hasanovic und Ken Duken bei den Highland Games in Schottland. 0,40 Millionen Menschen ab drei Jahren waren dabei, der Marktanteil lag mit 2,0 Prozent natürlich im tiefroten Bereich. Auch bei den Werberelevanten kam die letzte neue Folge auf 0,22 Millionen und 5,7 Prozent. In der nächsten Woche wird die erste Folge wiederholt, mit der man im September 2022 Factual-Fernsehen am Sonntag etablieren wollte und kläglich gescheitert war.Zwischen 23.00 und 02.55 Uhr strahlte ProSieben die Sendungaus, die 0,12 Millionen Menschen verfolgten. Aufgrund der langen Laufzeit spielte man 1,8 Prozent Marktanteil ein. Bei den Umworbenen waren dieses Mal 0,08 Millionen dabei, die für 5,3 Prozent Marktanteil standen.Um 15.15 Uhr strahlte ProSieben die Folge „Ein Pubertätspickel und die Zukunft“ vonaus, schließlich läuft ab Mittwochmittag die achte Staffel von «Die Goldbergs» als Free-TV-Premiere. Der kleine Sheldon sicherte sich 0,14 Millionen Zuschauer und 1,7 Prozent, in der Zielgruppe waren nur 0,09 Millionen dabei. Mit diesem Publikum erreichte man allerdings schon mäßige 7,3 Prozent Marktanteil. Übrigens: «Young Sheldon» läuft heute um 14.50 Uhr noch einmal in der Wiederholung.