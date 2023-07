FilmBox+ startet in Bulgarien

International

Das Canal+-Unternehmen beginnt mit der Ausstrahlung mehrere Kanäle.

SPI International, ein Canal+ Unternehmen, das weltweit mehrere digitale Dienste, lineare und FAST-Kanäle betreibt, freut sich, die erste Integration seines beliebten Streaming-Dienstes FilmBox+ in Bulgarien mit Bulsatcom bekannt zu geben. Die Partnerschaft zielt darauf ab, die Unterhaltungsoptionen für die Zuschauer zu verbessern, indem FilmBox+ nahtlos in das Portfolio von Bulsatcom integriert wird und auch in die b-box Set-Top-Box von Bulsatcom zu einem Sonderpreis von 3,99 BGN für Kunden des Betreibers integriert wird.FilmBox+ ist eine All-in-One-Unterhaltungslösung, die das Beste aus beiden Welten vereint: sofortiger Zugriff auf einen umfangreichen Video-on-Demand-Katalog (VOD) und Live-Kanäle auf jedem Gerät mit Internetanschluss. Mit FilmBox+ können die Zuschauer aus einer kuratierten Auswahl an VOD-Inhalten wählen, die von Hollywood-Blockbustern mit weltberühmten Stars bis hin zu unabhängigen Weltkino-Perlen, fesselnden TV-Serien, aufschlussreichen Dokumentarfilmen, ansprechenden Lifestyle-Programmen und vielem mehr reicht, darunter Hunderte von Kanälen für jeden Geschmack wie Gametoon, DocuBox, FashionBox, Fast&FunBox und mehr."Wir freuen uns sehr, den Kunden von Bulsatcom FilmBox+ anbieten zu können und damit unsere langjährige Partnerschaft weiter zu stärken. Durch diese Zusammenarbeit freuen wir uns, den Abonnenten von Bulsatcom unseren Premium-OTT-Service anbieten zu können, der lineare Kanäle mit einer umfangreichen Sammlung von VOD-Inhalten kombiniert und FilmBox+ als ultimatives Ziel für großartige Unterhaltung für die Zuschauer in Bulgarien etabliert", sagte Murat Muratoglu, Head of Distribution bei SPI International.Eines der bemerkenswerten Merkmale dieser Integration ist die Einführung von Smart Channels, bei denen es sich um speziell kuratierte Wiedergabelisten von On-Demand-Inhalten handelt, die ähnlich wie traditionelle lineare Kanäle hintereinander abgespielt werden. "Smart Channels sind vollständig digital und exklusiv für die FilmBox+ Plattform. Sie zielen darauf ab, die Auffindbarkeit von Inhalten, die den Interessen der Zuschauer entsprechen, zu maximieren und so das gesamte Seherlebnis zu verbessern", kommentiert Haymi Behar, CMO & CDO bei SPI International. "Smart Channels bringen nicht nur Vorteile für unsere geschätzten Konsumenten, sondern auch für unsere Betreiberpartner. Indem sie es uns ermöglichen, auf Anfrage schnell neue Kanäle zu erstellen, erhöhen sie den Wert unserer Partnerschaft mit Bulsatcom erheblich", fügte Behar hinzu."Unsere Partnerschaft mit dem globalen Medienunternehmen SPI International ist Teil unserer Gesamtstrategie, unsere Dienste zu modernisieren. In Zeiten sich schnell entwickelnder Technologien und veränderter Verbraucherpräferenzen ist es für uns von zentraler Bedeutung, den Nutzern die Möglichkeit zu bieten, ihr Erlebnis zu personalisieren. Dank der Empfehlungsalgorithmen erhalten die Nutzer Inhalte, die ihren Vorlieben und Interessen entsprechen. FilmBox+ wird es den Nutzern ermöglichen, Filme und Serien jederzeit und von jedem Gerät mit Internetzugang aus anzusehen. Das gibt den Nutzern Flexibilität und die Möglichkeit, ihre Lieblingsinhalte auch unterwegs oder auf Reisen zu genießen", sagt Peter Rizov, Geschäftsführer von Bulsatcom.