Thomas Fischer: Und wir sind mit der Kamera dabei

Im neuen Nachmittagsprogramm «Hofgeschichten» will Das Erste kritische Themen rund um Landwirtschaft mit konstruktivem Fernsehen begegnen. NDR-Redakteur Fischer bringt ein Thema direkt mit.

Unser Gedanke: Menschen auf norddeutschen Höfen zu begleiten, ist super! Menschen auf Höfen in der ganzen Republik zu begleiten, ist vielleicht supersuper? Wir sind zuversichtlich: In Deutschland gibt es über 250.000 Bauernhöfe – und mindestens genauso viele Geschichten!Wir haben das Glück, dass unsere NDR-«Hofgeschichten» eine große Schwester bekommen: Die NDR-«Hofgeschichten» bleiben bestehen.In der Tat stecken in den NDR- und ARD-«Hofgeschichten» mit der verschachtelten Erzählweise Gene der Zoo-Dramaturgie. Allerdings stehen bei uns die Menschen mehr im Fokus und wir erzählen in jeder Folge nicht nur von einem Ort, sondern zeigen jeweils sechs Höfe in ganz Deutschland.Das ist das Tolle an diesem Format! Die Landwirtschaft eignet sich perfekt, um regionale Vielfalt zu erzählen – nicht nur durch die Menschen und ihre Dialekte, sondern auch landschaftlich. So lautet auch unser Untertitel „Ackern von den Alpen bis zur Ostsee“! Wir begleiten Landwirtinnen und Landwirte unter anderem am Tegernsee, im Spreewald, im Sauerland, in der Magdeburger Börde, in der Pfalz und bei uns in Ostfriesland. Dabei ist die Landschaft oft zentraler Bestandteil der Geschichte: Während die bayerische Bäuerin ihre Tiere auf die Alm bringt, muss der Spreewaldbauer per Kahn zu seinem Acker.Wir zeigen die tagesaktuellen Herausforderungen der Landwirtinnen und Landwirte. Da bleiben solche Themen nicht aus. Wir erzählen deshalb unsere Geschichten konstruktiv, also beleuchten auch mögliche Lösungen für Probleme. Im Zentrum steht dabei immer die Leidenschaft für Landwirtschaft der Protagonistinnen und Protagonisten. Der Inselbauer aus Mecklenburg-Vorpommern beispielsweise hat die Schwierigkeit, dass er in der bei Touristen sehr beliebten Region zu wenig bezahlbare Unterkünfte für seine Mitarbeiter findet. Wie löst er das Problem? Er kauft sich ein großes, gebrauchtes Hausboot, das er nun in einer mehrstündigen Fahrt aus der Werft über die Ostsee zu seinem Betrieb fahren muss. Und wir sind mit der Kamera dabei.Auf unserem Youtube-Kanal „NDR auf’m Land“, auf dem wir neben dem Linearen und der Mediathek die NDR-Hofgeschichten veröffentlichen, bekommen wir regelmäßig die Rückmeldung, dass die Sendung für viele Zuschauerinnen und Zuschauer der Start ins Wochenende ist. Unter der Sendung von vergangenem Freitag steht beispielsweise der Kommentar:@MaximilianeTaucheIBZvor 5 TagenFreitag, Feierabend - Hofgeschichten…Mit BR, MDR , RBB, SWR WDR und NDR beteiligen sich sechs Landesrundfunkanstalten. Jede LRA stellt zwei Höfe. Und in jeder Folge tauchen sechs der insgesamt zwölf Höfe auf.Wir hoffen auf die Magnetwirkung. Albert Smidt vom Pferdehof in Niedersachsen beispielsweise war bereits in den NDR-«Hofgeschichten» zu sehen und beim Publikum sehr beliebt. Als er bei den NDR-«Hofgeschichten» eine Pause einlegte, waren viele Fans traurig. Umso mehr freuen wir uns, dass er jetzt fürs Erste wieder mit auf dem Trecker sitzt – und hoffentlich viele Zuschauerinnen und Zuschauer ins Erste lockt.Wir haben uns schon scherzhaft darüber unterhalten. Aber unser Ziel ist, die «Hofgeschichten» im Ersten zu etablieren.Wir freuen uns sehr auf die Hofgeschichten und hoffen natürlich, dass sich auch unser Publikum von den spannenden und abwechslungsreichen Einblicken in das Leben und Arbeiten auf dem Land begeistern lässt. Wenn sich diese Begeisterung dann auch in den Zahlen niederschlägt, und die Reichweiten im Vergleich zum angestammten Programm noch steigen, dann wissen wir, dass wir auf dem richtigen Weg sind.