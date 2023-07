«Bella Italia» läuft trotz leichten Verlusten weiter spitze

Quotennews

«Berlin – Tag & Nacht» holte den höchsten Marktanteil seit einem Monat. Die Soap läuft derzeit sehr stabil.

Die Quoten vonhaben sich in den vergangenen Wochen und Monaten merklich stabilisiert und waren zuletzt stets über dem Senderschnitt von RTLZWEI anzusiedeln. Am gestrigen Montag lief es erneut sehr gut für die Reality-Soap aus der Hauptstadt, denn es schalteten 0,23 Millionen 14- bis 49-Jährige ein, die dem Programm zu tollen 6,4 Prozent Marktanteil verhalfen. Damit holte «BNT» das höchste Ergebnis seit einem Monat. Nur auf dem Gesamtmarkt könnte es erfolgreicher laufen. Insgesamt schalteten nur 0,31 Millionen Menschen ein, mäßige 1,6 Prozent sprangen heraus.Dort machte die Primetime-Doku-Soapihre Sache deutlich besser. Das erfolgreiche Format erreichte diesmal 0,73 Millionen Menschen und fuhr gute 3,2 Prozent ein. In der Zielgruppe verlor man gegenüber der Vorwoche zwar einen Prozentpunkt, aber mit 0,28 Millionen umworbenen Sehern segelte man dennoch zu starken 6,3 Prozent.Ab 22:15 Uhr übernahm einmal die ursprünglich fürs Nachmittagsprogramm vorgesehene Doku-Soap. Die erste Wiederholung behielt 0,49 Millionen Zuschauer und markierte solide 3,7 Prozent in der Zielgruppe. Ab 23:20 Uhr blieben noch 0,39 Millionen übrig. Die relative Sehbeteiligung stieg auf 4,2 Prozent.