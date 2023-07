Sat.1 befasst sich erneut mit Tönnies

TV-News

Sat.1 kündigt für Donnerstag eine kurzfristige Programmänderung an. Statt mit Optikern geht es um den Fleischproduzenten Tönnies, der schon einmal im Mittelpunkt von Sat.1-Recherchen stand.

Nachdem Sat.1 im Dezember 2021 schon einmal über Missstände beim Fleischproduzenten Tönnies berichtet hatte, greift der Bällchensender das Thema erneut auf und wird dies noch in dieser Woche tun. Für Donnerstag, 20. Juli, hat Sat.1 eine kurzfristige Programmänderung angekündigt und sendet die Fortsetzung der Reportage. Dafür entfällt die ursprünglich geplante Wiederholung von «Der Sat.1 Optiker-Check!».Zur besten Sendezeit geht das Reporterteam neuen Hinweisen zu den Arbeitsbedingungen beim größten Fleischproduzenten Europas nach – „mit sehr erstaunlichen Ergebnissen“, wie der Unterföhringer Sender verspricht. Nachdem sich Viele Mitarbeiter nach der Ausstrahlung der ersten Reportage gemeldet hatten, ist das «akte.»-Reporterteam Hinweisen nachgegangen. Zudem wollten die Reporter wissen, was sich in den Schlachtbetrieben der Tönnies-Holding geändert hat und wie sich die Arbeitsbedingungen verändert haben. Außerdem steht die die Wohnsituation der Arbeitskräfte im Mittelpunkt, von denen im Dezember 2021 dramatische Zustände bekannt wurde.Im Anschluss an die Reportage beschäftigt das Thema auch die, die zu einem Talk umgestaltet wird. Das Unternehmen Tönnies will in einem gefilmten Interview Stellung beziehen, das im Rahmen des Talksgesendet wird.