Der VOX-Vorabend schlägt die VOX-Primetime

Quotennews

Wieder findet sich VOX in der Situation, entscheiden zu müssen, ob das nun gut für den Vorabend oder schlecht für die Primetime ist.

Ab 17 Uhr startete VOX die Motoren und damit, um im Thema zu bleiben, mit Vollgas voll durch.steigert die Gesamtreichweite auf starke 0,83 Millionen Zuschauer, sodass der Marktanteil auf gute 6,6 Prozent springt. Zusätzlich schaltete die Zielgruppe einen Gang hoch, 0,2 Millionen Umworbene sorgen für gute 8,4 Prozent am entsprechenden Markt. Der Start in einen starken Vorabend ist damit zweifelsohne geglückt, doch sollten statt Motoren und PS in der Folge Blumen und Gartenbaustelle für neue Bestwerte sorgen.lässt ab 18:10 Uhr vorerst mit 0,75 Millionen Zuschauern etwas nach, damit sinkt auch der Marktanteil auf 5,1 Prozent. Die Zielgruppe folgt dem Trend, 0,19 Millionen Werberelevante lassen die Quote auf 6,9 Prozent sinken. Doch brauchte das VOX-Publikum nur eine kleine Umstellungsphase. Ab 19:10 Uhr und der zweiten Folge «Ab ins Beet!» folgen plötzlich zuvor unerreichte 0,99 Millionen Zuschauer, wenn auch der Marktanteil "nur" auf 5,4 Prozent steigt. Die Zielgruppe explodiert auf 0,28 Millionen Umworbene und einen starken Marktanteil von 8,1 Prozent.Somit ist der VOX-Vorabend zweifelsohne eine Erfolgsgeschichte, doch wie lässt sich nun die Primetime und der Abend bewerten. Der Sender mit der roten Kugel wiederholt eine Folgeund kommt auf ordentliche 0,72 Millionen Zuschauer, bei 3,6 Prozent Marktanteil wird das Bild jedoch bereits weniger akzeptabel. Die Zielgruppe bessert das Gesamtbild auf, mit 0,3 Millionen Umworbenen waren 7,2 Prozent möglich.