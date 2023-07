«Halbpension mit Schmitz XXL» verliert auch in dieser Woche

Quotennews

Der Aufwärtstrend, welcher bereits in der Vorwoche begann, war auch am gestrigen Abend nicht aufzuhalten.



Gestern begrüßte der Comedian Ralf Schmitz seine Zuschauer zu einer weiteren Folge der Impro-Show. In dieser Woche waren Tom Beck, Thore Schölermann, Julian Button und Sebastian Reich mit Amanda zu Gast. Die mussten natürlich direkt den Anweisungen von Spielleiter Pierre M. Krause Folge leisten. Inspiriert von seiner Amerikareise hatte Schmitz die Kulissen diesmal in ein Spielerparadies á la Las Vegas verwandelt.In der Vorwoche war das Interesse auf 0,67 Millionen Fernsehende sowie einen akzeptablen Marktanteil von 3,6 Prozent gesunken. Bei den 0,24 Millionen Jüngeren stand eine gute Quote von 7,2 Prozent auf dem Papier. Der Aufwärtstrend, welcher sich bereits am vergangenen Freitag gezeigt hatte, setzte sich nun auch gestern fort. Übrig blieben somit lediglich 0,56 Millionen Zuschauer, was ein maues Resultat von 2,9 Prozent zur Folge hatte. Die 0,21 Millionen Umworbenen rutschten erstmals unter den Senderschnitt und landeten bei soliden 6,3 Prozent Marktanteil.Ab 22.30 Uhr schloss sich eine Wiederholung der Showan. Auch wenn sich das Publikum inzwischen auf 0,39 Millionen Menschen verkleinert hatte, wurde nun ein mäßiger Marktanteil von 3,2 Prozent eingefahren. In der Zielgruppe, welche jetzt aus 0,13 Millionen Werberelevanten bestand, war die Sehbeteiligung hingegen auf annehmbare 5,1 Prozent gesunken.