«Diana»: Geo verspricht ehrlichen Blick in neuer Doku

Kurz vor dem 26. Todestag der Prinzessin von Wales nimmt Geo Television die sechsteilige CNN-Doku ins Programm.

Prinzessin Diana ist seit über einem Vierteljahrhundert verstorben, ist nichtsdestotrotz weiterhin Gegenstand der Berichterstattung der Boulevardblätter und darüber hinaus. Nun hat der RTL-Sender Geo Television die Deutschlandpremiere der sechsteiligen Doku-Serieangekündigt, die das Leben und Wirken von Lady Di aus einem neuen Blickwinkel beleuchten soll. Ab dem 9. August werden immer mittwochs um 20:15 Uhr die Episoden ausgestrahlt.Die CNN-Dokureihe «Diana» verspricht einen „ehrlichen Blick“ auf das Leben von Lady Di, der Königin der Herzen. In neuen Interviews mit Menschen, die ihr nahestanden, wird ein unentdecktes Bild einer starken Frau gezeichnet, die als Vorreiterin des Feminismus galt. Selbst 26 Jahre nach ihrem Tod bleibt ihre Geschichte ein Symbol der Hoffnung und Selbstbestimmung. Sie scheute sich nie ihren eigenen Weg zu gehen und neue Maßstäbe zu setzen.«Diana», produziert von October Films für CNN, erzählt in sechs Episoden ihre vollständige Lebensgeschichte, von der Kindheit, über die ersten Begegnungen mit Charles, der Traumhochzeit, den zunehmenden Druck, das Scheitern der Ehe – bis zu ihrem tragischen Tod am 31. August 1997.